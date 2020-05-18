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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت أول دولة عربية موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام الهجري، 1441 هجرية، دون الانتظار لموعد التحري من هلال شوال.

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عاجل : أول دولة عربية تعلن رسميًا أول أيام عيد الفطر

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ففي سابقة من نوعها، قالت الحكومة التونسية إن الأحد المقبل هو أول أيام شهر شوال لسنة 1441هـ، والذي سيكون أول أيام عيد الفطر لهذا العام.

ومن المعروف، أن الدول العربية والإسلامية تعلن ، عادة، عن موعد عيد الفطر وفقا لرؤية هلال الشهر حسب التقويم الهجري، ما يتطلب الإعلان قبل يوم أو ليلة من العيد، وهو ما خالفته تونس لهذا العام.

وأفاد المعهد الوطني التونسي للرصد الجوي، أنه يستحيل رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هجري بعد غروب شمس يوم الجمعة 29 رمضان، ليكون بذلك يوم السبت تمام شهر رمضان والأحد هو أول أيام شوال حسب المعطيات الفلكية، وفقًا لما ذكرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية.