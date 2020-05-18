شكرا لقرائتكم خبر عن مئات الوجبات الفاسدة في السعودية!! (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت السلطات السعودية عن مئات الوجبات الفاسدة، في أحد المطاعم غير المرخصة بإحدى بلدات العاصمة المقدسة، مكة المكرمة.

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وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، فإن بلدية المعابدة الفرعية بالعاصمة المقدسة، صادرت 500 وجبة غذائية فاسدة جرى تحضيرها في مطعم غير مرخص، ولا تتوفر به أدنى الاشتراطات الصحية، وتم إتلاف المضبوطات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

جاء ذلك، خلال حملة "غذاؤكم أمانة"، التي يتم تنفيذها في بلديات العاصمة المقدسة.

كما صادرت بلدية المعابدة، أيضا 81 عبوة مجهولة المصدر من مشروب السوبيا تم ضبطها بحوزة عدد من الباعة الجائلين المخالفين.، بحسب ما ذكرت، أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها بموقع "تويتر" .