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‏يتجولون بالحي و لكن الدورية خلتهم يسون رياضة بعد الفطور ???????? التصوير من كاميرا المنزل ‎#السعودية





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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. يتجولون بالحي و لكن من الصدمة سبقوا الدورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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