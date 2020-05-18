انقلاب حافلة ركاب وإصابة 8 أشخاص في جدة

الهلال الأحمر باشر الحادث على الفور..
أصيب ثمانية أشخاص بجروح متوسطة إلى بسيطة، نتيجة انقلاب حافلة ركاب في محافظة جدة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، تلقت مساء يوم الأحد، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب باص، نتج عنه 8 إصابات.
وأضاف أنه فور تلقي البلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر 997، هرعت (4) فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة بإشراف القائد الميداني معتز الباشا، إلى موقع الحادث، ليجدوا (8) إصابات توزعوا كالتالي: (4) إصابات حالتهم متوسطة، (4) إصابات بسيطة تم إسعافها بالموقع.
وقال أبوزيد إنه تم تقديم العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل المصابين بالإسعافات إلى مستشفى الملك فهد العام بمحافظة جدة.
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