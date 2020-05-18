حالة طبية نادرة الحدوث.. إخراج 2 كيلو «شعر» من بطن فتاة بالطائف

أخرج فريق طبي بالطائف، 2 كيلو من الشَعر داخل بطن فتاة عشرينية، بعدما لازمتها آلام مزمنة.

وكانت الفتاة قد قادتها أوجاعها المتكررة لطوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، بعد أن أعياها الألم ووصلت معه إلى حد لا تستطيع مقاومته، لتخضع لفحص سريري موسع، انتهى بالوصول لعلة الفتاه منذ سنوات، بعد اكتشاف جسم غريب يتمحور داخل البطن ويشكل جدارًا خانقًا للمعدة.

وعلى الفور قرر الفريق الطبي بقيادة استشاري الجراحة بالمستشفى التخصصي الطبيب محمد المهدي، وزميلاه أخصائي الجراحة محمد عبده، والطبيب محمد الزهراني، وطاقمهم الفني، إجراء تدخل عاجل للوصول للجسم الغريب ليكتشفوا لاحقاً أن ما كان يحيط بالمعدة وكان سبب آلام سنوات مضت، عبارة عن تشكل مترابط من الشعر يزن 2 كيلو جرام، استطاعا التكتل حول جدار المعدة داخل تجويف البطن مع تزايد نموه في حالة طبية نادرة الحدوث.

وتم استخراج الكتلة وإنهاء معاناة الفتاة بإذن الله لتنعم بالراحة، وهي في صحة جيدة برعاية سريرية من الطاقم الطبي بالمستشفى حيث ما زالت هناك.