بالصور.. محافظ الخرج يستقبل رئيس البلدية الجديد

‏ ‏استقبل محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، في مكتبه بديوان المحافظة أمس الأحد، رئيس بلدية الخرج المهندس خالد بن عبدالله الزيد؛ وذلك بمناسبة تكليفه رئيساً لبلدية الخرج.

ورحب المحافظ به مباركاً له الثقة ومتمنياً له التوفيق في مهام عمله، مؤكداً دور البلدية في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن بتعاون الجهات الحكومية ومتطلعاً لبذل الجهد في خدمة المحافظة ومراكزها.

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وأعرب المهندس الزيد عن شكره وتقديره للمحافظ وهذه التطلعات التي تصب في مصلحة الجميع والارتقاء بالخدمة التي تقدمها البلدية في المحافظة.

من جهة أخرى، باشر رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس خالد بن عبدالله الزيد، مهام عمله بعد صدور قرار أمين أمانة منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، معرباً عن خالص شكره وتقديره لأمين المنطقة على هذه الثقة، مؤكداً أنها ستكون بإذن الله حافزاً لبذل الجهد والعطاء لخدمة الوطن.

وأكد أن زملاءه منسوبي البلدية وأهالي الخرج هم شركاء نجاح معه لخدمة المحافظة.