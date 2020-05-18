شروط وآلية تسجيل حقوق الملكية الفكرية للمصنفات الأدبية

شددت هيئة الملكية الفكرية، على مدى أهمية تسجيل حقوق الملكية الفكرية للمصنفات الأدبية ويندرج تحتها الأعمال الروائية والأدبية والنثرية والشعرية، مشيرة إلى أن الهيئة تتيح خدمة التسجيل الاختياري لمصنفات التصاميم المعمارية، ومصنفات برمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي، ضمن حقوق الملكية الفكرية.

وأوضحت هيئة الملكية الفكرية، أن هناك فرقًا بين نوعين من أنواع حقوق الملكية الفكرية وهما حق المؤلف وهو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه، أما النوع الآخر من حقوق الملكية الفكرية فهو الحقوق المجاورة وهي مجموعة الحقوق التي تمنح لبعض الأشخاص أو الهيئات التي تساعد على إتاحة المصنف للجمهور.

شروط التسجيل لمصنفات حقوق المؤلف

وحددت هيئة الملكية الفكرية، عدة شروط أساسية وضرورية يجب توافرها عند التقدم بطلب تسجيل حقوق المؤلف لأحد المصنفات التي تندرج تحت هذا الباب، مشيرة إلى أنه يجب أن يستوفي طلب التسجيل الشروط الآتية:

1- ألا يكون المصنف أو أي من محتوياته مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو أنظمة المملكة أو الآداب العامة.

2- اكتمال البيانات والمرفقات المطلوبة للتسجيل.

3- أن يقتصر طلبات التسجيل على مصنف واحد، ويراعى في ذلك طبيعة المصنفات.

4- ألا يكون المصنف من المصنفات المستثناة من الحماية في النظام.

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5- أن يكون المصنف في شكله النهائي وليس مسودة أو عملًا تحضيريًا لإعداده.

6- سداد المقابل المالي المعتمد وفق أحكام هذه اللائحة.

7- أي ضوابط أو شروط أو متطلبات إضافية تصدر بموجب قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية.

ماهي المصنَّفات المستثناة من الحماية؟

وأوضحت هيئة الملكية الفكرية، أن هناك عددًا من المصنفات التي لا تندرج تحت بند حماية حقوق المؤلف، مشيرة إلى أن هذه المصنفات المستثناة تتمثل في الأفكار، والإجراءات، وأساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة.

وتشمل المصنفات المستثناة كذلك، الأنظمة والأحكام القضائية، وقرارات الهيئات الإدارية، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، والترجمات الرسمية لهذه النصوص مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق، وفقًا لما أوضحت هيئة الملكية الفكرية.

واستثنت هيئة الملكية الفكرية، من نظام حماية حقوق المؤلف مصنفات ما تنشره الصحف، والمجلات، والنشرات الدورية، والإذاعة من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية.

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