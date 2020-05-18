أجرى 17 جلسة علاج كيماوي لـ11 طفلًا..
قدّم قسم أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، خدماته لـ11 طفلاً من مرضى الأورام، الذين كانوا يتابعون علاجهم في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية بالرياض وجدة، وذلك بعد تعذر متابعة علاجهم في هذه المرافق؛ نظراً للإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره.
ويأتي ذلك تسهيلاً على المرضى وأهاليهم بعد التنسيق مع الجمعية السعودية لأمراض الدم والأورام للأطفال، حيث تم إكمال العلاج الكيماوي بأكثر من 17 جلسة علاج كيماوي.
الجدير بالذكر أن قسم أمراض الدم والأورام للأطفال بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، بدأ خدماته قبل أكثر من عامين ويضم المستشفى وحدة متكاملة لتحضير العلاج الكيماوي بإشراف صيادلة سعوديين مدربين وكذلك طاقم تمريضي سعودي مدرب على التعامل مع حالات الأورام.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان يعالج أطفال مرضى الأورام لتعذر ذهابهم إلى مستشفياتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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