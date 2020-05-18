القبض على مواطن ومخالفين اثنين امتهنوا تصنيع وترويج المواد المسكرة بالقصيم

داخل إحدى الاستراحات..

ألقت شرطة منطقة القصيم، القبض على مواطن واثنين من مخالفي نظام أمن الحدود، امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة داخل إحدى الاستراحات. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن، واثنين من مخالفي نظام أمن الحدود، امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة داخل إحدى الاستراحات، وضبط بحوزتهم (15 وعاءً للتخزين، و306 عبوات مملوءة بالمادة المسكرة)، والأدوات المستخدمة في تصنيع تلك المواد، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة.

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