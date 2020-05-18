تعيينات وتكليفات جديدة في جامعة جازان

أصدر رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عدداً من قرارات التعيين والتكليف الجديدة.

وتضمنت هذه القرارات تجديد تعيين الدكتور باسم بن إبراهيم أبو مسمار عميداً لكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وتعيين الدكتورة مروة بنت محمد بكري عميدة للكلية الجامعية بالعارضة، وتعيين الدكتورة آسيا بنت علي الشيخ عميدة للكلية الجامعية بأبو عريش، وتعيين الدكتور موسى بن محمد خبراني وكيلاً لكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات للشؤون الأكاديمية، وتجديد تعيين الدكتورة مريم بنت حسن مقري وكيلة لكلية طب الأسنان لشطر الطالبات، وتكليف المحاضرة أمل بنت عبده ديباجي للقيام بمهام وكيلة الكلية لشطر الطالبات بكلية إدارة الأعمال.

كما تم تعيين الدكتور حسن بن محمد مقبول رئيساً لقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، وتعيين الدكتور محمد بن عبدالرحيم عقيل رئيساً لقسم علم التشريح البشري بكلية الطب، وتكليف الدكتورة نبيه بنت عرار شماخي مساعدة لرئيس قسم الشريعة شطر الطالبات بكلية الشريعة والقانون، وتكليف المحاضرة سماح بنت عوض سلام مساعدة لرئيس قسم نظم المعلومات الإدارية بكلية إدارة الأعمال شطر الطالبات، وتكليف الدكتورة الخنساء بنت قاسم شماخي مساعدة لرئيس وحدة مواد الإعداد العام لشطر الطالبات بكلية الشريعة والقانون.