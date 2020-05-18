بالأرقام.. كيف استفادت المملكة من مياه السيول على مستوى المناطق المختلفة؟

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، كيفية استفادة المملكة من مياه السيول في المناطق المختلة على مستوى المملكة.

وفي بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أشارت الوزارة، إلى أن حجم الجريان السطحي لمياه السيول يقدر بنحو 4 مليارات متر مكعب من المياه، في حين تقدر التغذية الطبيعية للمياه الجوفية في المناطق التي لا توجد عليها سدود بنحو 300 مليون متر مكعب من المياه، فيما يصل إلى 970 مليون متر مكعب من السيول الواردة إلى بحيرات السدود، أما الفاقد والمتبخِّر فيقدر بـ120 مليون متر مكعب.

وأشارت الوزارة، إلى أن عدد السدود المنفذة حتى نهاية العام 2019 فيقدر بـ523 سدًا، بسعة 2.3 مليار متر مكعب، ويقدر حجم المنصرف من السدود إلى محطات مياه الشرب بـ150 مليون متر مكعب، أما الرصيد المتبقي في سدود الشرب فقد بلغ 630 مليون متر مكعب بنهاية 2019.

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