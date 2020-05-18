هيئة تقويم التعليم تكشف مراحل تطبيق الاختبار التحصيلي عن بعد ومواعيدها

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، قبل قليل، عن مراحل تطبيق الاختبار التحصيلي للطلاب والطالبات عن بعد وموعد كل مرحلة.

وأوضحت أن هناك أربع مراحل، تبدأ الأولى بتحميل البرنامج من 26 - 28 مايو الجاري، والثانية هي الاختبار التجريبي من 29 مايو – 3 يونيو، والثالثة ستكون الاختبار الفعلي من 8 – 9 يونيو، أما الرابعة والأخيرة فستكون إعلان النتائج وستكون يوم السبت 11 يوليو 2020.