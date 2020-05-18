طالبت باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية
أكدت الشؤون الصحية بمنطقة عسير، عدم صحة المقطع المتداول الذي يُظهر شخصًا يُخرج مبلغًا ماليًّا من كِيس يحمل شعار صحة عسير.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «صحة عسير»: «إشارةً إلى المقطع المتداول الذي يُظهر شخصًا يُخرج مبلغًا ماليًّا من كِيس يحمل شعار صحة عسير بطريقة توحي أن المبلغ مُهدًى ضمن محتويات الكِيس، تؤكد صحة المنطقة عدم صحة ذلك، وقد يكون المبلغ ضمن الممتلكات الشخصية لمصور المقطع، ونجدد تأكيد عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية».
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من «الصحة» بشأن مقطع توزيع الأموال في كيس يحمل شعارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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