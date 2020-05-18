بعد العيد.. إعادة العمل في العيادات الخارجية تدريجيًّا بصحة عسير

علمت "عاجل" من مصادرها، أن صحة عسير أصدرت تعميمًا إلى العيادات الخارجية التي ترغب في إعادة التشغيل بعد العيد.

وأشار التعميم الموجه إلى وكيل الوزارة للخدمات العلاجية وقائد تخصص الأمراض الجلدية بالوزارة، والمتضمن ملفات التوصيات من الإدارة العامة لطب الأسنان؛ إلى الافتتاح التدريجي والمقنن لهذين التخصصين، وللعيادات الخارجية الأخرى التي ترغب في إعادة التشغيل، بما فيها العلاج الطبيعي.

وتابع: "نأمل منكم إعداد خطة لإعادة التشغيل التدريجي للعيادات الخارجية في جميع التخصصات بما فيها الأسنان والجلدية والعلاج الطبيعي، ومراعاة ما يلي فيها: حصر المواعيد، وإعادة جدولتها، وإعطاء الأولوية لحالات الأمراض المزمنة والأورام والحالات التي يرى الطبيب أنها ضرورية، واستقبال الحالات بشكل تدريجي ومقنن يحافظ على التباعد الاجتماعي، ومراعاة الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى بالعيادات الخارجية وأماكن الانتظار، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المراجعين والممارسين".

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وبخصوص عيادات الأسنان والجلدية: "التماشي مع ما جاء بالتوصيات، والاستمرار في خطط صرف الأدوية عن بعد للمرضى، والالتزام بنظام موعد وحضور كل مريض حسب موعده المحدد باليوم والوقت، وتفعيل الفرز البصري على مداخل العيادات الخارجية مع دراسة وضع عيادات الصدرية وإمكانية تحديد مكان خاص لها".

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