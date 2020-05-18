إزالة 21 سور مخالف ومبنى تحت الإنشاء بأبرق الرغامة

ضمن الجهود المستمرة لأمانة محافظة جدة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها في جميع الأحياء، أزالت بلدية أبرق الرغامة الفرعية 21 من الأحواش بالإضافة لمبنى تحت الإنشاء بملحقاته في نطاق البلدية والتي أقيمت على أراضي حكومية.

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة الفرعية المهندس سعد بن محمد القحطاني، أن قسم مراقبة التعديات في البلدية وخلال جولاته المستمرة داخل حدود النطاق رصد المخالفات واتخذ حيالها الإجراءات النظامية، مبيناً أنه جرى إزالة 21 من الأحواش المخالفة اقيمت على أراضي حكومية بحي الحرازات ومبنى حديث الإنشاء بوادي "مريخ" بمخطط التيسير.

وأكد القحطاني أن البلدية سوف تواصل جهودها الميدانية لمنع المخالفات وإزالة التعديات بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية. وأسفرت الجولات المتواصلة التي نفذتها بلدية خزام الفرعية على الباعة الجائلين عن ضبط ممارسات بيع عشوائي في حي "غليل" عن مصادرة 150 كيلو من الخضروات والفواكه.

وأوضح رئيس خزام الفرعية المهندس محمد بن جابر الزهراني، أن فرق الرقابة الميدانية رصدت عمالة مخالفة تمارس البيع العشوائي حيث جرى مصادرة 150 من الخضروات والفواكه، إلى جانب إتلاف 3 بسطات لبيع الملابس المستعملة.