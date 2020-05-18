مشايخ قبائل الشرفاء يجددون البيعة لولي العهد

جددت منطقة جازان وأهلها، ومشايخها بيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الذكرى الثالثة، حبا وولاء للقيادة الرشيدة، والتي تتكرر سنويا على العهد والطاعة، في وقت تشهد المملكة قفزات تطويرية، مواكبة لرؤية 2030، والتي تبوأت معها مكانة عالمية، تحت قيادة الملك سلمان عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

نهضة شاملة

ذكرى البيعة الثالثة تأتي استكمالا للنهضة التنموية الشاملة للمملكة، التي حمل لواءها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحققت إنجازات متتالية، من خلال إشرافه على الخطط التنموية الرائدة، والتي عززت نهضة المملكة، وتسارع مشاريعها، التي رسمتها رؤية 2030، ويتباهى بها كل مواطني هذه البلاد المباركة، وبهذه المناسبة العظيمة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونجدد البيعة والحب والولاء لولي العهد، لاستكمال مسيرته الخالدة للتطور والنماء والتقدم، التي تشهدها المملكة في ظل قيادة حكيمة، ورؤية طموحة، وأن المملكة ستبقى في عز وخير وأمن دائم للأبد. الشيخ عبدالرحمن جغدمي - معرف قبيلة الجغادمة الشرفاء

قائد شجاع

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان القائد الشجاع المحنك، الذي استطاع في فترة وجيزة قيادة المملكة نحو القمة، بفضل رؤيته الحكيمة، فولي العهد خلق نموا اقتصاديا كبيرا للمملكة، وحراكا تنمويا، وأن المملكة تعيش هذه الأيام ذكرى خالدة، وهي ذكرى البيعة لولي العهد، التي تواكب تطلعات البلاد، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، فالمملكة وأبناء هذا دوت الخليج تجدد البيعة لولي العهد بكل فخر واعتزاز، لقائد تاريخي شجاع، والذي يحمل لواء التغيير والتطوير، واستطاع بناء قواعد متينة راسخة لن تتغير، ونحن هذا اليوم نبادل حبيب الشعب الحب الكبير، والوفاء العظيم، وأن أرواحنا فداء لقيادتنا والوطن، وماضون بكل حزم وعزم لتحقيق رؤية القائد الشاب الحكيمة، ويجب علينا مواكبة هذه المرحلة التطويرية، والتنموية في كافة المجالات المختلفة. الشيخ علي حسن المسملي - معرف قبيلة الأساملة الشرفاء

إدارة الأزمات

رغم الظروف والتحديات التي تواجه العالم هذه الأيام، إلا أن المملكة تسير بخطى مدروسة نحو مستقبل أفضل، بقيادة ولي عهد الأمين، ومتابعة واهتمام خادم الحرمين الشريفين. إن حنكة ورؤية ولي العهد العظيمة استطاعت إدارة الأزمات بنجاح تام بفضل الله، وقيادة المملكة نحو تعزيز الاقتصاد، والمحافظة عليه، إلى جانب تعزيز الأمن والاستقرار، والعمل المتواصل لتحقيق التنمية والبناء، ونجدد الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة، في الذكرى الثالثة لولي العهد، التي تهل عليهم بالنعم، لقيادة دوت الخليج إلى تحقيق الطموحات والآمال المستمرة، والتي تقود العالم بأسره، بفضل القيادة الرشيدة، ونسأل الله أن يحفظ ولاة أمرنا، وبلاد الحرمين الشريفين. الشيخ عطية أحمد جبلي - معرف قبيلة الجبالية الشرفاء

حب وولاء

تقف المملكة اليوم وقفة حب وولاء، لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتجديد ذكرى البيعة الثالثة له، والذي رسم خارطة التطوير، والنهضة الشاملة تربعت معها المملكة على قمة الدول، ومنافسة الدول العالمية، وأثبتت أن صوت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، صوت مؤثر وحاسم، فالذكرى الثالثة ستكتب عهدا جديدا، لاستمرار النهضة الشاملة، وتعزيز مستقبل دوت الخليج، وتحقيق كل الخدمات المتكاملة، لينعم المواطن بكل خير، وأن المملكة تعيش تنمية كبيرة برؤية قيادات عظيمة، وسنعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تعد إحدى ثمار ولي العهد، الذي نجدد له البيعة بكل حب وولاء. الشيخ جبران محمد قحل - معرف قبيلة القحلة الشرفاء

ذكرى تتجدد

في كل عام تحتفل المملكة بذكرى البيعة المتجددة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والتي تدخل عامها الثالث، من التنمية والبناء، والعزم والحزم، والجميع يجدد الحب والولاء والانتماء، فالمملكة تخطو خطوات جبارة، والتي نرى ثمارها في شتى المجالات، ضمن تحقيق رؤية 2030 البناءة، والتي تأتي وفق رؤية حكيمة، ترسم خارطة مستقبل المملكة، تحت لواء قيادة رشيدة، والتي عززت النهضة والتنمية في كافة المجالات، ومناطق المملكة، بالحب والوفاء، والطاعة في المنشط والمكره، نجدد البيعة ونقدم التهاني والتبريكات لولي العهد، بمناسبة البيعة الثالثة، ونسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يديم الأمن والأمان على بلادنا. الشيخ مساعد قاسم قصادي - شيخ شمل قبائل الشرفاء بمنطقة جازان

احترام وتقدير

تحل هذه المناسبة الغالية والعزيزة على نفوسنا جميعا، بما تستدعيه من جملة المعاني والقيم الوطنية الغالية لتذكرنا بما دأب عليه الشعب السعودي من تكاتف وتلاحم مع قادته الكرام، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، مرورا بأبنائه الملوك من بعده سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله، رحمهم الله جميعا، وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله. وأضاف أن بلادنا تنعم بنعم كثيرة أهمها نعمة الأمن والأمان بفضل من الله ثم بفضل جهود قادتنا، حفظهم الله وسدد خطاهم، مشيرا إلى أن شخصية ولي العهد شخصية فريدة، نالت الاحترام والتقدير عند الشعب السعودي، والعالمين العربي والإسلامي، وجميع قيادات العالم، وتعد من أهم الشخصيات المؤثرة عالميا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، سائلا الله أن يسدد خطاه ويوفق رؤاه. الشيخ حسن بن حسين راجحي - معرف قبيلة الدهالية وقرى الخزنة والوسيعة والمحاظين والشعوب الشرفاء

عراب الرؤية

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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يعتبر باني نهضة المملكة الحديثة، وعراب رؤية 2030، والذي أسهم في تحقيق إنجازات كبيرة على مستوى العالم، فذكرى البيعة الثالثة هي ذكرى عزيزة على قلوب كل السعوديين، وتحمل معها طموحا كبيرا، لمواصلة المسيرة العظيمة للوطن، بقيادة حكيمة، فالمملكة لعبت، وما زالت تلعب دورا بارزا ورئيسيا في الساحة العالمية، وتسهم في التأثير الإيجابي في الأحداث، وإننا من خلال هذه المناسبة الكريمة نعلنها دائما، أننا على العهد والطاعة، نجدد بيعة ولي العهد الثالثة، حبا وولاء للقيادة الرشيدة، لمواصلة القفزات التنموية للوطن، والمحطات التاريخية، والتي يسطرها قائد شجاع، وضع نصب عينيه تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين، وأبناء دوت الخليج، والسير بالمملكة للقمة دائما بكل حزم وعزم، وكلنا سلمان، وكلنا محمد، ودام عز المملكة. الشيخ عيسى بن سليمان كريري - معرف قبيلة الكررة الشرفاء

رجل المنجزات

3 أعوام، هي ذكرى بيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، جسدت الجهد الكبير الذي يبذله رجل المنجزات، وصانع المعجزات، لتحقيق تنمية المملكة، وكتابة تاريخ جديد مليء بالتطوير والإنجازات المختلفة، وفق رؤية وطن طموح، وهمة شعب، وحزم وعزم القيادة، التي تواصل صناعة مجد المملكة، والمحافظة على المكتسبات الخالدة، وصياغة مستقبل مجيد على كافة الأصعدة، فالأمير محمد بن سلمان رجل شجاع، وقف بالمرصاد في وجه كل الحملات المعادية ضد دوت الخليج، ونجح في التصدي لها، فهمته مثل همة جبل طويق لن تنحني، وسيبقى الشعب خلفه مساندا ومؤازرا للأبد، لتأكيد التلاحم المستمر بين الشعب والقيادة، والسير معا نحو تحقيق التطلعات، والطموح المتجدد، ونجدد البيعة والعهد والولاء، لولي العهد، وندعو الله أن يحفظه ويوفقه، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. الشيخ إبراهيم العسيري - معرف قبيلة آل المشاري الخرم الشرفاء

تاريخ مجيد

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أسهم في صنع ولادة جديدة للمملكة، والذي اندمج فيها التاريخ العريق المجيد، مع رؤية 2030 الحكيمة، والتي تسير نحو تحقيق نجاحات مبهرة في كل المجالات المختلفة، فالمملكة خلال 3 أعوام حققت قفزات متنامية، أصبحت معها قوة عظيمة في العالم، ورائدة اقتصاديا وسياسيا، وتواصلت معها الأمجاد عاما بعد عام. إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من سلالة العظماء يسير على خطى والده الملك سلمان، وجده المؤسس الملك عبدالعزيز، فهو لوحده تاريخ عظيم، صاحب مؤشر التغيير والتطوير، ويحق لنا كسعوديين الفخر والاعتزاز بقائد رؤية المملكة الملهم، ومن هذا المنبر نجدد بيعتنا لولي العهد الأمين، والتي تعد ذكرى عزيزة مليئة بالفخر والاعتزاز في قلوب المواطنين الذين يفخرون بانتمائهم لهذا دوت الخليج المعطاء، في ظل قيادة حكيمة رشيدة.

الشيخ سليمان يحيى كادومي - معرف قبيلة الكوادمة الشرفاء

مسيرة عطاء

ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحمل مسيرة وطن نحو القمة، وتعزز اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمواصلة العمل والتطوير، وإحداث نقلة عظيمة خالدة للوطن، يفخر بها كل السعوديين بقيادتهم على مر الأزمان، ففي كل سنة تشهد المملكة حراكا كبيرا وازدهارا مميزا تواصل معها المملكة تحقيق مكتسبات عظيمة، بقيادة الملك المفدى، وولي عهده الذي يعد كنز المملكة، مختصرا المسافات الطويلة لتحقيق البناء والعطاء التي حظيت بها كل مناطق المملكة، وإننا في كل عام نحتفل بهذه المناسبة، تخليدا لذكرى بيعة أمير شاب يسير ببلاده نحو القمة، وترسيخ مكانتها العظيمة. الشيخ محمد حسين زعكان خرمي - معرف قبيلة الزعاكنة الخرم الشرفاء

تنمية عظيمة

يشهد حلول ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تنمية عظيمة، ومكتسبات كبيرة محققة، وإذ نحن نعيش هذه الذكرى العظيمة، لا يسعنا إلا أن نتقدم بأسمى التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، ونجدد الولاء والانتماء، حبا ووفاء، وإننا دائما على السمع والطاعة مع قيادتنا الرشيدة في السراء والضراء، حفظ الله قيادتنا الرشيدة، وأدام الأمن والأمن لوطننا العظيم. الشيخ حسين بن حاسر كليبي - معرف قبيلة الكلبة الشرفاء

وقفات تاريخية

إن ذكرى بيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمناسبة غالية وعزيزة على قلوبنا، وإن المملكة تبتهج بهذه الذكرى الثالثة لولي العهد، الأمير الذي يعتبر سيف المملكة المشهور في وجه الأعداء، والذي يقدم رسالة مفادها أن أمن المملكة خط أحمر، نجدد بيعتنا للقائد العظيم، الذي نفاخر ونتباهى به أمام العالم، بعد مسيرته ووقفاته التاريخية التي عززت مسيرة المملكة نحو التقدم والنماء. الشيخ محمد أحمد بعيطي - معرف قبيلة البعطة الشرفاء