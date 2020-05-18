محافظ ومشايخ الحرث من الحد الجنوبي: تجديد البيعة كلمة وفاء وميثاق شرف

جدد محافظ ومشايخ وأعيان محافظة الحرث، البيعة والولاء لولي العهد الأمير محمد بن سلمان سمعا وطاعة، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بالقيادة الرشيدة.

ازدهار وطن

أكد محافظ الحرث إبراهيم بن يحي الألمعي أن ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تأتي تجديدا للانتماء، وتأكيدا للولاء، وهي مناسبة عزيزة نستذكر فيها المنجزات العظيمة، والمواقف التي قدمتها القيادة عبر التاريخ، مشيرا إلى ما تنعم به المملكة من نعم عظيمة، وفي مقدمتها نعمة الأمن والأمان، والتلاحم بين القيادة والشعب من أهم المنجزات والنتائج .

كلمة وفاء

أوضح شيخ المجارشة أحمد عبدالله مجرشي تجديدهم البيعة والولاء لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وقال: من هنا نقول إن ذكرى البيعة ليست حدثاً عابراً يمر أمامنا كأي مناسبة يحتفل بها وتنسى، بل هي كلمة وفاء تستلزم منا احترامها، لأنها ميثاق شرف، وكلمة تتضمن عقداً مهماً من أهم العقود التي يبرمها الإنسان في حياته.

عهد المنجزات

رفع شيخ قبائل الغاوية بالحرث حسن علي الحارثي، التهاني والتبريكات لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي ولاية العهد، التي تحل ونحن ننعم بالأمن والأمان والتقدم والازدهار بفضل الله ثم تلاحم الشعب الوفي الأصيل والقيادة الرشيدة، مشيدا بالمنجزات التي تحققت منذ توليه ولاية العهد.

تجديد الهمة

أشار شيخ الكعوب عبدالله علي كعبي، إلى أنهم يجددون البيعة والولاء والعهد في المنشط والمكره، على السمع والطاعة في العسر واليسر، للأمير محمد بن سلمان، بمناسبة الذكرى الثالثة لمبايعته ولياً للعهد، قائلا إن هذه الذكرى مناسبة عزيزة على نفوسنا ونفوس الشعب السعودي كافة، وبها تجدد الهمة والعزيمة في نفوسنا، بأن نسعى بكل جهد لما فيه خير لبلادنا. وتلك الهمة هي ما جسدتها رؤيته الشامخة.

عصر التقدم

أضاف شيخ قبيلة بني شراحيل علي بن حسن شراحيلي، إلى أنهم يبايعون ولي العهد على السمع والطاعة، وأنهم يسيرون معه لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

مسيرة الإنجاز

بين شيخ قبيلة بني سلامة أحمد يحي سلامي، أنهم يحتفلون بالذكرى الثالثة لتولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بولاية العهد في المملكة، ليكمل منذ توليه مسيرة الإنجاز العظيمة، والطموحات المستقبلية الزاهرة، بكل اقتدار وحكمة للاستدامة الشاملة في كافة المجالات.

أهمية البيعة

أوضح شيخ لخضوب الكعوب حرث مفلح كعبي، أن ذكرى البيعة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تأتي ونحن ندرك أهميتها وقيمتها من كل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية، لأنها هي الوعاء الذي يحتضن كل تلك المصطلحات، وبحلول هذه الذكرى العظيمة علينا، وجوب السمع والطاعة لولاة أمرنا، والاصطفاف خلف قيادتنا.

مستقبل واعد

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وصف شيخ قبيلة الكعوب أحمد محمد كعبي، أن ذكرى البيعة الثالثة مناسبة غالية على نفوسنا، وفرصة لجميع أبناء دوت الخليج لتجديد العهد والولاء والاحتفاء بولي العهد الكريم، قائد الإصلاحات وصانع التغييرات، لتحقيق المستقبل الواعد وبناء دوت الخليج تحت ظل قيادتنا الرشيدة الحكيمة، ونجدد البيعة حبا وولاء.

تحولات عظيمة

أفاد شيخ قبيلة المجارشة عبده علي أبوعقيلة، بأن ذكرى بيعة ولي العهد مناسبة عظيمة، نجدد من خلالها البيعة لرجل المنجزات، الأمير الشاب الشامخ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتمر هذه الذكرى العزيزة لتسجل بمداد من ذهب، تحولات عظمى ومنجزات، يقف وراءها الرجل المبارك الذي تشرفنا ببيعته، وأبهجنا قرار ولايته في شهر مبارك.

نجاح بامتياز

أكد شيخ القوارشة هزاهيز عبدالله علي هزازي، أنهم يحتفلون بالذكرى الثالثة، لبيعة ولي العهد، مهنئا أميرنا الفارس الطموح الذي نجح بامتياز في توجيه أنظار العالم للمملكة من خلال رؤية 2030، سائلين الله أن يحفظ أمن بلادنا واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.

مسيرة البناء

رفع شيخ الهلامنة بني شراحيل علي حسن شراحيلي، تهنئته وجميع أفراد القبيلة لولي العهد، ومبايعتهم له على السمع والطاعة، وفي المنشط والمكره، مشيرا إلى أن ولي العهد يواصل مسيرة البناء والعطاء بالمملكة، والتي تعيشها منذ عهد الملك المؤسس.

بيعة مباركة

قدم شيخ الهلاسة هزاهيز محمد علي هزازي مباركته لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة ذكرى البيعة الخالدة، فمنذ توليه ولاية العهد، لم يتوانى عن تقديم الخدمات ورفع مستواها، وفق رؤية 2030، بتوجيهات حكيمة من الملك سلمان بن عبدالعزيز.

جهود عظيمة

بين شيخ الحفانة هزاهيز موسى أحمد هزازي، أنهم يجددون البيعة لولي العهد، ويرفعون أيديهم بالدعاء لولاة الأمر بالتوفيق والسداد، مقدمين الشكر على جهودهم الجبارة المبذولة في مكافحة جائحة كورونا.

نجدد البيعة

بين شيخ العلاوين عبده سيبان علواني تجديدهم للبيعة والولاء والعهد على السمع والطاعة لولي العهد، بمناسبة الذكرى الثالثة، داعين الله أن يحفظ قيادة دوت الخليج، ويديم على بلادنا الأمن والأمان.

مستقبل مشرق

رفع شيخ قبيلة العياشي بالحرث يحي علي عياشي مجرشي التبريكات لولي العهد، بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة، والتي تسير لتحقيق مستقبل مشرق، بدأت نتائجها تلوح بالأفق من خلال المشاريع العملاقة، والمبادرات التي أحدثت نقلة نوعية على كافة الأصعدة.