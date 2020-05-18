مشايخ قبائل الشرفاء يجددون البيعة لولي العهد

الشيخ عبدالله محمد عبد الله أحمديني «معرف قبيلة الغزوة الشرفاء»

الشيخ عبدالله محمد عبد الله أحمديني «معرف قبيلة الغزوة الشرفاء»

قوة إستراتيجية

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، وبهذه المناسبة نجدد الولاء والانتماء، فهي ذكرى تقودنا في بلاد الحرمين إلى طموحات لا حدود لها في ظل نظرته المستقبلية العالية ورؤيته الثاقبة، والتي جعلت المملكة قوة إستراتيجية في المنطقة وذات تأثير سياسي إقليمي ودولي نتيجة المواقف والتوجهات التي اتخذتها، وأضاف أنه وخلال ثلاثة أعوام شهدت المملكة إصلاحات كبيرة وتغييرات على مختلف الأصعدة تسير بالبلاد إلى تنمية داخلية، استنادا إلى رؤية 2030 الذي أطلقها، وعزمه بعمله الدؤوب وقرارته الحكيمة للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة، وندعو المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ للمملكة قيادتها وشعبها من كل مكروه.

الشيخ محمد بن عبدالله البهكلي

معرف قبيلة البهاكلة الشرفاء

استقرار وتفاؤل

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى كافة أفراد الشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لبيعة الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، فما تحقق خلال هذه الأعوام من إنجازات ونجاحات كان بفضل الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين وجهود ولي عهده الأمين، لتحقيق طموحات الشعب السعودي الكريم والارتقاء بالوطن نحو أعلى درجات العز والتمكين. وتمر علينا ذكرى البيعة الثانية لولي العهد وبلادنا تعيش بفضل الله في أوج نموها وازدهارها، وتنعم بالأمن والاستقرار وتتطلع بكل تفاؤل إلى مستقبل أكثر إشراقا وطموحا، إذ لا يكاد يمر شهر دون تدشين مشروع عملاق يضيف خطوة نجاح للوطن، ويحقق رفاها للمواطن، كل ذلك كان نتاجا لرؤية محكمة وضعها سمو ولي العهد، وأفعال تسبق الأقوال بالرغم مما يمر به العالم أجمع وبلادنا خاصة من كارثة لم يسبق لها مثيل، تمثلت في جائحة فايروس كورونا المستجد كوفيد – 19، إلا أن قادتنا حرصوا على وضع خطط متكاملة للتصدي لهذه الجائحة واضعين نصب أعينهم المواطن كأول اهتماماتهم.

الشيخ منصور يحيى عطيف

نائب معرف قبيلة الظوافرة العطفة الشرفاء بقرية جحا

تنمية متسارعة

إن التنمية المتسارعة التي تشهدها المملكة اليوم، جاءت بفضل الجهود التي قادها ولي العهد من خلال إطلاق المشروعات الضخمة التي ستخلق بإذن الله تحولات كبيرة اقتصادية تقود المملكة لآفاق أرحب مستقبلاً وتحقيق الرفاهية والازدهار، وندعو الله عز وجل أن يحقق للمملكة عزها ويديم خيرها، بفضل الله ثم بتطلعات قيادتها الرشيدة بما يعود بالنفع على شعب المملكة ويكفل لهم الرفاهية والحياة الكريمة. إن ذكرى بيعة ولي العهد عزيزة على قلوب كل السعوديين فهي تحمل معاني كريمة توجت بإنجازات كبيرة على مستوى العالم، تحققت على يد باني النهضة الجديدة وعراب رؤية المملكة الذي ملك قلوب كل السعوديين بحنكته وحكمته وتواضعه وحبه للوطن وقيادته إلى الأمام، فالمملكة تقف اليوم حبا ووفاء وعرفانا وولاء لولي العهد الأمير محمد بن سلمان مجددين البيعة له ومعاهدين على الوفاء والإخلاص جبالا شامخة كطويق نتصدى لكل مرجف.

الشيخ خالد علي محمد مشيخي - معرف قبيلة المشايخ الشرفاء

منجزات عظمى

إن مناسبة الذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غالية على نفوس الشعب السعودي لكونها مثلت تحولات عظمى ومنجزات وطنية كبرى تحققت برؤية وعزيمة ولي العهد، وثقة وقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما نشهده من حركة تنموية كبرى وبناء ونماء وتطوير أكد للعالم بأن السعودية الجديدة متوثبة إلى المستقبل، باعتمادها على الله أولاً ثم برؤية وحكمة قيادتها ومكامن قوتها وطموح شعبها وإيمانها بشبابها، لتنافس بلادنا على مصاف دول العالم الأول، فذكرى بيعة ولي العهد تزامنت هذا العام مع انعقاد قمة مجموعة العشرين وترؤس المملكة لها، لتؤكد على أن المملكة كما هي ماضية في إصلاحاتها وإنجازاتها الداخلية، فإنها تواصل ريادتها وقيادتها السياسية والاقتصادية العالمية لتصبح في قلب السياسة الدولية والتأثير العالمي، والمملكة تحتضن هذه القمم ونحن بحمد الله في أمن وأمان وازدهار رغم التحديات التي يواجهها العالم.

الشيخ عبدالله محمد عبدالله أحمديني

معرف قبيلة الغزوة الشرفاء

ملهم الشباب

إن هذه المناسبة الغالية هي فرصة لتجديد العهد والولاء والاحتفاء بولي العهد قائد الإصلاحات وصانع التغييرات وملهم الشباب لتحقيق المستقبل الواعد وبناء دوت الخليج والمواطن، فمستقبل شباب دوت الخليج صنع لبناته ولي العهد الذي أضحى قدوة لشباب دوت الخليج الذين استلهموا من رؤيته طريق مستقبلهم، واستقوا من عزيمته قوة نحو مستقبلهم.

إن شباب دوت الخليج فاخروا ويفاخرون بأميرهم الشاب ليس داخل وطنهم فحسب بل على مستوى العالم ككل، حيث يمثل محمد بن سلمان مصدر فخر لكل شباب المملكة الذين دائما ما يفخرون ويشيدون برؤيته وخططه الطموحة، واضعين أملهم فيه بعد الله لبناء مستقبل تنموي مزدهر لوطن طموح، وأضاف البهكلي: وعنا أرفع أسمى آيات التهاني للأمير محمد بن سلمان، بمناسبة ذكرى مبايعته، سائلا الله له التوفيق والسداد وأن يهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق.

سفينة دوت الخليج

تحل علينا ذكرى عزيزة على المواطن السعودي وعلى جميع أبناء الأمة العربية والإسلامية، ألا وهي الذكرى الثالثة لمبايعة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وهي مناسبة ذات أثر كبير في نفوس الشعب السعودي لكونها شكلت تحولات عظمى ومنجزات وطنية كبرى تحققت، وانطلاقة لبناء مرحلة جديدة من العمل الوطني برؤية وبصيرة، بعزيمة ولي العهد وثقة وقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

تأتي هذه الذكرى العزيزة الغالية على جميع أبناء دوت الخليج في وقت تشهد فيه أمتنا العربية تغيرات وتحولات كبرى في الكثير من البلدان أدت لدخول بعضها في مشاكل كبرى، ولكن بلادنا ولله الحمد تنعم بنعم كثيرة أهمها نعمة الأمن والأمان، والرخاء والازدهار، والتكاتف والتلاحم بين أبناء دوت الخليج بفضل من الله، ثم بفضل جهود قيادتنا الرشيدة، والدور الكبير الذي يقوم به ولي العهد في السير بسفينة دوت الخليج إلى بر الأمان، لتبرز في هذه الظروف شخصية ولي العهد الفريدة والمميزة، التي نالت الاحترام والتقدير عند الشعب السعودي، والعالمين العربي والإسلامي، وجميع قيادات العالم، وتحفر اسمها ضمن أهم الشخصيات المؤثرة عالمياً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

الشيخ سعود موسى دبش

معرف قبيلة الدبوش الشرفاء

صناعة المستقبل

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إن خادم الحرمين الشريفين أولى الثقة لولي العهد وهو الشاب القادر على تولي هذه المهام الجسام والمسؤوليات العظام، كما أنه القريب من شباب دوت الخليج وهمومه ويحمل معه آماله وآلامه، مما كان له بالغ الأثر في انطلاق صناعة المستقبل المشرق لبلادنا وأهلها، وظهر هذا الأثر في تسريع التطور الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، والارتقاء بجودة الحياة وتحسينها، مع التمسك بتعاليم وثوابت الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، والقيام بالعديد من الإصلاحات التي اختصرت الزمن وحققت العديد من الإنجازات خلال فترة وجيزة يشعر بها القاصي والداني. إن هذه المناسبة الغالية العزيزة على نفوسنا فرصة لجميع أبناء دوت الخليج لتجديد العهد والولاء والاحتفاء بولي العهد قائد الإصلاحات وصانع التغييرات وملهم الشباب لتحقيق المستقبل الواعد وبناء دوت الخليج والمواطن، تحت ظل قيادتنا الرشيدة، سائلا الله العزيز له التوفيق والنجاح.

قفزات كبرى

إن الذكرى الثالثة لبيعة الأمير محمد بن سلمان وليًّا للعهد تحل علينا متزامنة مع الأيام المباركة التي تعيشها الأمة، وهكذا هي توافقات التاريخ التي تربط بين الأحداث العظيمة على مر الزمان، مضيفا أن ذكرى بيعة ولي العهد تجعلنا نستحضر الكثير من المبادرات الجريئة والطموحات الكبيرة والإنجازات المتحققة التي تروي حكايات البطولة والعزيمة والعطاء والنماء، وفي هذه الذكرى نستحضر بكل فخر فترة شامخة من الحاضر السعودي، خاضت فيها بلادنا غمار معركة التنافسية العالمية بكل اقتدار؛ فها هي منجزات دوت الخليج الاقتصادية والسياسية والتنموية والثقافية محليا وعالميا، ومنها ترؤسها قمة مجموعة العشرين واستضافتها لها رغم ما حل بالعالم من كوارث تحدتها المملكة، مستعينة بالله بكل اقتدار، تخبرنا بأن السعودية قفزت قفزات كبرى حيث تربعت السعودية على المرتبة السابعة في مجموعة العشرين، متفوقة بذلك على عدد من اقتصادات متقدمة في العالم.

اليوم إذ نرفع إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أطيب تهانينا بمناسبة ذكرى البيعة فإننا نعيد التأكيد مجددًا على تلك البيعة، وعلى ولائنا واعتزازنا بالرجل الذي اختاره مليكنا ليكون يده اليمنى في قيادة هذا دوت الخليج العظيم، مؤمنين بأن الأقدار تعدنا بغد مشرق ومستقبل كريم.

الشيخ محمد موسى عبده معيدي - معرف قبيلة المعايدة الشرفاء

بناء ونماء

إن ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تمر علينا وهي محملة بالإنجازات استمرارًا لمسيرة البناء والنماء لهذا دوت الخليج المعطاء، مؤكدًا أن سمو ولي العهد بفكره وحنكته ارتقى بالوطن لهامات المجد في كل المجالات، متمثلة في بوادر لنهضة تنموية شاملة وازدهار يعم كل أرجاء البلاد، وأضاف نحمد الله على ما أسبغه من نعم على وطننا وما وهبه لقيادتنا الرشيدة من فكر مستنير يقود دوت الخليج إلى منجزات تظهر جلية عبر محطات كثيرة سواءً داخل دوت الخليج أو خارجه.

إن الذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد مهندس رؤية المملكة 2030 ومشروعات الإصلاح الاقتصادية الإستراتيجية، تأتي بالتزامن مع استضافة وترؤس المملكة لقمة مجموعة العشرين، في ظل أحلك الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا المستجد كوفيد – 19، لتأتي كطوق النجاة وصمام الأمان الذي يتطلع من خلالها العالم للخروج برؤية واضحة وقرارات إصلاحية لاقتصاد العالم، من خلال الاستعانة برؤية المملكة التي كانت لها أدوار متعددة في عدد من الأزمات والظروف العالمية، بحنكة وقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بما يسهم في تحقيق السلم العالمي، من هنا من أرض المملكة قبلة المسلمين الداعية للسلم والسلام.

مواهب متعددة

عرف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمواهبه المتعددة ونظرته المستقبلية، عرفه شعب المملكة على أنه الرجل المسؤول المقدام صاحب الرؤية بعيدة المدى، الذي يتمتع بملكات القيادة والرئاسة والصلابة والرأي وحكمة التدبير، وقد صدقت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بحسن اختياره له، كقيادة شابة مبدعة تتمتع بمواهب ابتكارية لحلول غير تقليدية، وهو ما تحتاجه المرحلة الحالية والمستقبلية لمملكة العزم والحزم، كما يخطط لها مهندس النهضة الحديثة الملك سلمان، وهو ما يعمل على تنفيذه ولي العهد ويسابق الزمن لتحقيقه لرفاهية شعب المملكة وتقدمه وتطوره، في إطار خطط عصرية مدروسة بحكمة وتروٍ.

الشيخ حسين محمد علي أبو عمرين

معرف قبيلة الشرفاء في خضيرة والحرجة

رؤى عصرية

إن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يملك رؤية وحنكة أسهمت في القيام بالعديد من الإصلاحات التي اختصرت الزمن وحققت العديد من الإنجازات خلال فترة وجيزة، ووضعت المملكة في مقدمة دول العالم، وفي قلب السياسة الدولية، فالرؤية الحكيمة للأمير محمد بن سلمان تقوم على التنوع في مصادر الدخل، ورفع كفاءة الاقتصاد وتنوع مداخيله، وتعزيز كيانه لمواجهة التقلبات الاقتصادية، والتحديات الإقليمية، والسياسية، وتفعيل دور المواطن وإعطاء دور للمرأة السعودية ومكافحة الفساد ومحاربة التطرف ونشر الوسطية. إن ولي العهد يعمل على تحقيق الأهداف والرؤى والمبادرات التي تهدف إلى جعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة، وتسريع التطور الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، والارتقاء كذلك بجودة الحياة وتحسينها، مع التمسك بتعاليم وثوابت الدين الإسلامي الحنيف.

الشيخ محمد أحمد فاتك الخرمي

معرف قبيلة الفواتكة الخرم الشرفاء

أسلوب إدارة

نرفع خالص التهاني للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله، بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على توليه ولاية العهد، وإننا نستشعر هذه الحقائق في الذكرى الثالثة لاختيار الأمير محمد بن سلمان لولاية العهد، حيث إن المتابع لإنجازاته منذ توليه هذا المنصب، لا يكاد يصدق أن هذا الكم من الإنجازات قد تم خلال ثلاثة أعوام، فإن أضخم مشروعات البنى التحتية السياحية والاقتصادية عالميا تم إقرارها والبدء في تنفيذها، واستثمارات إستراتيجية، وشراكات ذكية، وأسلوب إدارة تميز بالهمة العالية، وأعاد ترتيب الكثير من الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، قفزات تطويرية تتابع لتصبح المملكة خلال سنوات معدودات دولة اقتصادية وصناعية وسياحية عصرية تنافس أفضل دول العالم الأول.

الشيخ أحمد يحيي عطيف

معرف قبيلة العطفة بقرية مختارة

فخر واعتزاز

في هذا اليوم العظيم، نفخر ونعتز بذكرى البيعة الثالثة لولي العهد، الذي كرس جهوده الكبيرة لخدمة وطنه وشعبه، وساهم في اعتلاء المملكة صدارة الدول في العالم، حيث لعب دورا كبيرا في رفع مكانة المملكة، في ظل القيادة الرشيدة، فهذه المناسبة تحمل بشائر الخير للمملكة، والتي أبهجت كافة الشعب السعودي، ونرفع من خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ودام عز المملكة.

الشيخ حسين قحل

معرف قبائل القحلة الشرفاء