أمير جازان: بيعة ولي العهد مسيرة حافلة بالإنجازات

تأتي ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، في كل عام، لتسطر تاريخا جديدا لمسيرة دوت الخليج الحافلة بالإنجازات العظيمة، ولتأكيد محبة الشعب لقائد الرؤية التطويرية، والتي يحتفل بها كل مواطني المملكة، ليعبّروا خلالها عن مشاعر الحب والولاء والانتماء للقيادة والوطن، بلسان واحد يردد: على السمع والطاعة، نجدد البيعة لولي العهد.

حكمة قائد

إن الذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تعدّ صفحة وطنية مشرقة، تحمل مسيرة تاريخية للوطن، خلال حكمة قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي شهدت معها المملكة قفزات تنموية، احتلت مكانة عالية بين كل دول العالم، ومشروعات عملاقة أسهمت في التنمية والازدهار، وحظيت بها كل مناطق المملكة، وكانت لها عظيم الأثر في حياة المواطنين.

أعمال تاريخية

إن ذكرى البيعة شهدت أعمالا تاريخية راسخة، اختصرت المسافات نحو تحقيق رؤية المملكة الطموحة، فولي العهد احتل قلوب المواطنين الذين يبادلونه الحب، لتواضعه، وحكمته، وبُعد نظره، وإن خطواته التطويرية تركت أثرا إيجابيا، وكانت لها عظيم الأثر في الحياة اليومية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة التي يعيشها المواطن السعودي.

مشروعات تنموية

إن منطقة جازان تحظى باهتمام متواصل من القيادة الرشيدة، وإن ما يتم اعتماده سنويا من مشروعات تنموية للمنطقة، تعزز اهتمام الملك وولي العهد، وتشمل كل المجالات الخدمية والتنموية، والتي تسهم في مواصلة مسيرة العمل والتطوير في هذه المنطقة الغالية، فالقيادة الرشيدة تملك نظرة ثاقبة، وتعمل على الحفاظ على سلامة مواطني هذه البلاد، خلال الخطط الكبيرة لمكافحة جائحة كورونا، وأشيد هنا بتعاون جميع الجهات الحكومية، للحد من انتشار الفيروس، مؤكدا -نيابة عن أهالي منطقة جازان- تجديد لبيعة والولاء، ونرفع التبريكات والتهاني لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في ذكرى البيعة الثالثة

الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز

أمير منطقة جازان

نائب أمير جازان: البيعة ذكرى غالية على قلوب السعوديين

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الذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تأتي متوافقة مع التنمية العظيمة التي تشهدها المملكة، وتحفل بالإنجازات المتتالية العظيمة، والتي تثير مشاعر المحبة والولاء، تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فإنجازات ولي العهد أسهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، خلال فترة قصيرة، وواكبت الرؤى المستقبلية التي تعزز رؤية المملكة 2030، والتي تحفل بمشاريع عملاقة على كل الأصعدة، وتواصل مسيرة التنمية الداخلية، والتغير الدولي، وتحقيق جودة الحياة، وتطوير القطاع المالي، والبنى التحتية، وتطوير عدد من المواقع بمختلف مناطق المملكة.

دور بارز

إن القيادة الرشيدة تولي العناية والرعاية بكل ما يهم التنمية المستدامة، ومنها دعم مشاريع المنطقة، التي تحظى بالاهتمام الكامل، لإنجاز المشاريع الخدمية والمستقبلية.

أما الدور البارز للمملكة على الساحتين الإقليمية والدولية، فجاء من منطلق جولات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أهم دول العالم، وإنشاء تحالفات عالمية واقتصادية أثمرت إيجابيا في توازن المملكة، ورفع ريادتها، وفق النظرة الصائبة لولي العهد.

ذكرى غالية

إن ذكرى البيعة الثالثة تعد ذكرى غالية على قلوب كل السعوديين، وتؤكد المحبة الذي يحملها الشعب لقيادتهم الرشيدة، والتلاحم والتكاتف الكبير بينهم، للمحافظة على مكتسبات دوت الخليج العظيمة.

الأمير محمد بن عبدالعزيز

نائب أمير منطقة جازان