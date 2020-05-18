الإفراج عن 1900 محكوم في قضايا مالية

وكانت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون أطلقت الإصدار الثاني لخدمة فرجت، وذلك من خلال نظام أبشر، حيث تُمكن الخدمة المواطنين والمقيمين من المساهمة في التبرع المالي للمحكومين في القضايا المالية ومساعدتهم على سداد دينهم والإفراج عنهم.
وتتميز هذه الخدمة بالموثوقية والخصوصية التي تضمن سرية المعلومات للمتبرع والمستفيد، حيث يشرف على الخدمة بالتعاون مع المديرية العامة للسجون عدد من الإدارات الأمنية والحكومية مثل وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مؤسسة النقد العربي السعودي.
ويستفيد من خدمة فُرجت جميع المحكومين في قضايا مالية باستثناء الذين تحمل سجلاتهم قضايا جنائية.
وتمثل فرجت فكرة توفير منصة رقمية ورسمية موحدة لمساعدة المحكومين في القضايا المالية لتسهيل وتسريع السداد عنهم من قبل ذويهم وفاعلي الخير وفق إجراءات نظامية.
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