أمطار عسير تتواصل والمدني يحذر

واصلت الأمطار هطولها على منطقة عسير أمس، شملت مدينة أبها ومحافظة رجال ألمع وبلقرن والنماص وتنومة وتمنية وبارق. وأوضح المتحدث الرسمي الدفاع المدني بعسير النقيب محمد السيد لـ«للوطن» أن الأمطار كانت من خفيفة إلى غزيرة، وسالت على إثرها العديد من الشعاب، ولم تسجل أي حوادث أو بلاغات.وجدد السيد تحذيرات المدني للمواطنين والمقيمين من مخاطر التقلبات الجوية، داعيا إلى ضرورة توخي الحذر واتباع الإرشادات التي تقي من مثل هذه الحالات، مع أهمية متابعة وسائل السلامة وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. توزيع الأمطار في عسير أبها غزيرة رجال ألمع متوسطة Advertisements بلقرن النماص خفيفة خفيفة



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