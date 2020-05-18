4750 طن مخلفات بناء في بارق

تواصل بلدية بارق جهودها في معالجة التشوهات البصرية بمركز ثلوث المنظر في شهر رمضان وتمت إزالة أكثر من 4750 طنا من مخلفات البناء و2380 طنا من النفايات بالشوارع العامة وداخل الأحياء. كما تمت إزالة أكثر من 33 سيارة تالفة، ويتواصل العمل في معالجة كافة التشوهات البصرية بإشراف مباشر من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن.



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