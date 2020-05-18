إحالة مرتكبي 168 مخالفة لنظام المحميات إلى الجهات الأمنية

كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية عن رصد أفراد قوة الحماية، بالمناطق المحمية وسواحل منطقتي مكة المكرمة والشرقية التابعين لها، 168 مخالفة لنظام المناطق المحمية والحياة الفطرية ونظام صيد الحيوانات والطيور البرية، خلال الثلاثين يوما الماضية من 15 أبريل وحتى 15 مايو الحالي، وتم إحالة مرتكبي المخالفات إلى الجهات الأمنية لإيقاع العقوبات المنصوص عليها.

مخالفات مضبوطة

أظهرت بيانات الهيئة، أن المخالفات المضبوطة، بلغت منها 134 مخالفة خلال شهر أبريل الماضي و34 في شهر مايو الحالي، وجاءت النسبة الأعلى من المخالفات المضبوطة في محمية حرة الحرة بـ 98 مخالفة لنظام المناطق المحمية والحياة الفطرية ما يعادل نسبة 58.3 % من إجمالي المخالفات، تلتها محمية الطبيق بـ 20 مخالفة بنسبة 11.9 %، ثم محمية نفوذ العريق بـ 12 مخالفة بنسبة 7.1 % ، فيما تصدرت مخالفة الرعي داخل المحميات باقي المخالفات بـ 75 مخالفة بنسبة 44.6 %، ثم الدخول المتعمد للمحميات بـ 53 مخالفة بنسبة 31.5 %، ثم دخول وحيازة سلاح بـ 14 مخالفة بنسبة 8.3 %.

صيد واحتطاب

بحسب البيانات، تضمنت المخالفات المرصودة 12 نوعا من الأعمال المخالفة لنظام المناطق المحمية والحياة الفطرية التي اتخذت الإجراءات اللازمة حيالها، شملت على «الدخول المتعمد للمحميات والرعي فيها، إضافة إلى الدخول والهروب وحيازة أسلحة وحيازة أجهزة محاكاة صوت الطيور، والتكشيف لغرض الصيد وإحداث أمر سلبي داخل المحمية ومحاولة الصيد والاحتطاب وتخريب ممتلكات المحمية وممارسة نشاط تربية نحل من دون تصريح، كذلك التهجم على المركز والسرقة».

أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية على موقعها أن اللائحة التنفيذية لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية، تنص على أنه يجوز ضبط الأسلحة والآلات والأدوات وتسليمها لوزارة الداخلية، كما يجوز للهيئة تسليم ماهو حي أو نافق من المصيد أو استخدم في الصيد مثل الصقور وكلاب الصيد، مبينة أن العقوبات تتضمن فرض غرامة تصل إلى 20 ألف ريال وفي حال التكرار يجوز مضاعفة الغرامة، ومصادرة الأسلحة والآلات والأدوات التي استعملت في الصيد، إضافة إلى مصادرة الحيوانات والطيور التي تم اصطيادها.

المخالفات المضبوطة

168 مخالفة

134 أبريل

34 مايو

عدد المخالفات

98 محمية حرة الحرة

20 الطبيق

12 نفوذ العريق

9 الوعول

8 سجا وأم الرمث

6 الساحل الغربي

5 جزر فرسان

3 التيسية

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3 عروق بني معارض

2 وادي ترج

1 محازة الصيد

1 الساحل الشرقي

أنواع المخالفات

75 الرعي داخل المحمية

53 الدخول المتعمد للمحميات

14 دخول وحيازة سلاح

7 دخول وهروب

5 صيد داخل المحمية

4 إحداث أمر سلبي

3 تكشيف لمحاولة صيد

2 تربية نحل من دون تصريح

2 احتطاب

1 ضبط جهاز محاكاة

1 تخريب ممتلكات المحمية

1 التهجم على المركز والسرقة

المخالفات بالمحميات ومناطق الصيد المحظورة