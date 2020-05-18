تطوير المدينة تنهي ترميم الجدار القبلي بالمسجد النبوي

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الانتهاء من مشروع ترميم الجدار القبلي، الذي كان قد وجه به أمير منطقة المدينة المنورة في وقت سابق.

واستخدمت الهيئة في تنفيذ المشروع أحدث التقنيات العالمية مستعينة بخبراء عالميين إلى جانب مختصين سعوديين في أعمال الترميم.

2100 قطعة رخامية

تم المشروع على مرحلتين تضمنتا ترميم لكامل التكسيات الجدارية بما فيها البلاطات الخزفية والتكسيات الرخامية، والتي احتوت على ترميم 2100 قطعة رخامية ترميما دقيقا، وذلك باستخدام أجهزة تقنية متقدمة ومواد عالية الجودة. وينطلق المشروع في رؤيته للمحافظة على التراث، والحد من تصاعد الرطوبة ومعالجتها، ومما يميز المشروع أنه يعطي قيمة قدسية وتاريخية ليكون مقصدا للكثير من الحجاج والمعتمرين.

قيمة تاريخية

الجدار القبلي الذي يقع بالمسجد النبوي بطول 70 مترا أفقيا، يحل قيمة تاريخية وثقافية ومعمارية، وكانت قد اتضحت معالمه بكامل تكويناته الزخرفية القديمة، والتي تعد اكتشافا تراثيا في الزخرفة منذ 170 سنة بعد إزالة الدواليب الخشبية التي كانت تغطي الجدار بطول 95.