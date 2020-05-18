السعودية اليوم / مراقبو بلدية رفحاء يواصلون جولاتهم المسائية على المنشآت الغذائية والمطاعم ويحررون مخالفتين



رفحاء 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

يواصل مراقبو بلدية رفحاء جولاتهم المسائية المكثفة على المنشآت الغذائية والمطاعم للتأكد من التزامها بالتنظيمات الاحترازية والصحية.

وأفادت البلدية أن فرقها الرقابية أجرت اليوم جولات على المنشآت الغذائية والمطاعم للتأكد من التزامها بالتنظيمات الاحترازية وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة للحد من انتشار جائحة فايروس

وتهيب البلدية بالمواطنين والمقيمين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال بالرقم الموحد لتلقي البلاغات 940.

// انتهى //

01:40ت م

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رفحاء 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسيواصل مراقبو بلدية رفحاء جولاتهم المسائية المكثفة على المنشآت الغذائية والمطاعم للتأكد من التزامها بالتنظيمات الاحترازية والصحية.وأفادت البلدية أن فرقها الرقابية أجرت اليوم جولات على المنشآت الغذائية والمطاعم للتأكد من التزامها بالتنظيمات الاحترازية وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة للحد من انتشار جائحة فايروس كورونا ، وحررت خلالها مخالفتين لمخالفتهما للاشتراطات البلدية، وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المُخالفين.وتهيب البلدية بالمواطنين والمقيمين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال بالرقم الموحد لتلقي البلاغات 940.// انتهى //01:40ت م0216

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