السعودية اليوم / التدريب التقني تعمل على تطوير أندية الموهبة والابتكار بالمنشآت التدريبية



الرياض 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

نظمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ورشة عمل لـ"تطوير أندية الموهبة والابتكار بالمنشآت التدريبية"، وذلك عبر تقنية الاجتماع عن بعد بواسطة منصة (Collaborate ) التي تعتمدها المؤسسة كأحد وسائل التدريب والعمل عن بعد.

وتهدف المؤسسة من خلال تأسيس أندية الموهبة والابتكار لاستثمار إمكانياتها التقنية والمهنية والبنية التحتية للكليات التقنية والمعاهد الصناعية ، وانتشارها الجغرافي الكبير في جميع أنحاء المملكة، لتعمل على مساعدة المبتكرين وإبراز ابتكاراتهم واستفادة المجتمع منها.

وشارك في الورشة التي افتتحها نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني، نخبة من الخبراء والمختصين، حيث ناقشوا العوائق التي تعترض عمل هذه الأندية .

وأكد الزهراني ضرورة العمل على تطوير عمل هذه الأندية بشكل مستمر ، وتسخير الإمكانات كافة لإنجاحها خاصةً وأنها تسهم في الاقتصاد المعرفي والنهضة الصناعية للمملكة ، حيث نتج عن الورشة عدد من التوصيات للتطوير ودفع عجلة دعم الموهبة والابتكار في المؤسسة لاستمرار إنجازات المبتكرين.

يُذكر أن المؤسسة حققت 6 ميداليات ( ذهبية ، فضية ، برونزية ) العام الماضي 2019 م ، وجوائز أخرى في معرض الإبتكارات الدولي بجنيف، كما تمّ في معرض IENA الدولي للابتكارات حصد 6 ميداليات ( ذهبية ، فضية ، برونزية ) من خلال الابتكارات التي شارك بها وفد من متدربي ومنسوبي المؤسسة.

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