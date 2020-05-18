السعودية اليوم / "اليونيسف" تدرب 15 ألف متطوعا للتوعية بالوقاية من كورونا في بوركينافاسو



واغادوغو 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

قررت سلطات بوركينافاسو نشر 15 ألف متطوع للتوعية ضد جائحة كوفيد 19، كانوا قد تلقوا تدريبا من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة" اليونسيف " .

وأوضحت السلطات الصحية في بوركينا فاسو أن هؤلاء المتطوعين سيسهمون في تعزيز جهود الفريق الطبي في التصدي لكوفيد 19، والدعم في إدارة الأزمة الصحية، لافتة النظر إلى أنه سيوزع المتطوعين على مختلف محافظات بوركينافاسو، البالغ عددها 45 محافظة، من أجل توعية السكان بشأن طرق الوقاية من فيروس

وبلغت إصابات كورونا المسجلة في بوركينافاسو 782 حالة مؤكدة، بينها 51 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 604 حالات.

// انتهى //

01:31ت م

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واغادوغو 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسقررت سلطات بوركينافاسو نشر 15 ألف متطوع للتوعية ضد جائحة كوفيد 19، كانوا قد تلقوا تدريبا من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة" اليونسيف " .وأوضحت السلطات الصحية في بوركينا فاسو أن هؤلاء المتطوعين سيسهمون في تعزيز جهود الفريق الطبي في التصدي لكوفيد 19، والدعم في إدارة الأزمة الصحية، لافتة النظر إلى أنه سيوزع المتطوعين على مختلف محافظات بوركينافاسو، البالغ عددها 45 محافظة، من أجل توعية السكان بشأن طرق الوقاية من فيروس كورونا وبلغت إصابات كورونا المسجلة في بوركينافاسو 782 حالة مؤكدة، بينها 51 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 604 حالات.// انتهى //01:31ت م0214

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