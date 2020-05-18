السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

سجلت موريتانيا 22 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس قد ارتفع إلى 62 حالة مؤكدة، لافتًا النظر إلى انه لم يتم تسجيل أية حالة حرجة من بين الحالات المعلن عنها اليوم.

// انتهى //

23:55ت م

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نواكشوط 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسسجلت موريتانيا 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأفاد مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس قد ارتفع إلى 62 حالة مؤكدة، لافتًا النظر إلى انه لم يتم تسجيل أية حالة حرجة من بين الحالات المعلن عنها اليوم.// انتهى //23:55ت م0198

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