السعودية اليوم / عدسة "واس" ترصد توشح جبال منطقة الباحة البياض



الباحة 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

رصدت عدسة وكالة الأنباء

من جهتها أهابت مديرية الدفاع المدني في منطقة الباحة بالمواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام ، واتباع إرشادات السلامة التي تقي -بمشيئة الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الجوية الماطرة، مؤكدة على جميع شرائح المجتمع الابتعاد عن بطون الأودية ومواقع تجمعات المياه، وأخذ الحيطة والحذر خلال القيادة في الطرقات الوعرة والمنحدرات الجبلية وقت الأمطار وأوقات الضباب.

ودعت المديرية إلى أهمية متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

// انتهى //

23:47ت م

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الباحة 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" توشح جبال منطقة الباحة اليوم بالبياض عقب تساقط كميات كبيرة من البرد، لتمتزج بالغطاء النباتي الأخضر الذي تشتهر به المنطقة.من جهتها أهابت مديرية الدفاع المدني في منطقة الباحة بالمواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام ، واتباع إرشادات السلامة التي تقي -بمشيئة الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الجوية الماطرة، مؤكدة على جميع شرائح المجتمع الابتعاد عن بطون الأودية ومواقع تجمعات المياه، وأخذ الحيطة والحذر خلال القيادة في الطرقات الوعرة والمنحدرات الجبلية وقت الأمطار وأوقات الضباب.ودعت المديرية إلى أهمية متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.// انتهى //23:47ت م0195

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