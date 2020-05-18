السعودية اليوم / بلدية الشريم بالحدود الشمالية تنفذ جولة رقابية على المنشآت الغذائية



رفحاء 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

نفذت بلدية الشريم بمنطقة الحدود الشمالية جولات تفتيشية ورقابية على عدد من المنشآت الغذائية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية .

وأكدت البلدية أنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية، بهدف مراقبة عمل المحال التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية للحفاظ على مستويات الصحة العامة.

// انتهى //

23:43ت م

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