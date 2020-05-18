شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 54 طن «بصل» مع عمالة مخالفة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بالتعاون مع أمانة جدة، عمالة مخالفة تخزّن 54 طن من البصل داخل فلّة سكنية لبيعه لاحقا بأسعار عالية. وأوضحت الوزارة عبر "تويتر": "تم حجز الكميات لإعادة ضخها في الأسواق بأسعار عادلة للمستهلكين.. وتسليم المخالفين للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 54 طن «بصل» مع عمالة مخالفة بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.