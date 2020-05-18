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أوصى أستاذ في العقاقير الطبية، بتجنب الإكثار من بعض الأطعمة والمنتجات لتلافي تكوّن حصى في المرارة، كما نصح في المقابل بأطعمة طبيعية بديلة من شأنها تعزيز صحة هذا الجهاز في جسم الإنسان.
وتفصيلاً قال أستاذ علم العقاقير الطبية الدكتور جابر القحطاني، إنه ينبغي للحد من تكوين حصى المرارة؛ عدم الإكثار من تناول السكر والمنتجات التي تحتوي عليه، كذلك اللحوم الحيوانية والدهون والأطعمة المقلية والسمن والمشروبات الغازية.
وأضاف أنه يُنصح لذلك أيضًا؛ بالتقليل من تناول المواد التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمتة والشوكولاتة والكربوهيدرات المكررة.
وفي المقابل، نصح "القحطاني" لتعزيز صحة المرارة والكبد، بالحرص على تناول قدر ممكن من عصير التفاح الخالص مضافًا له عصير الكمثرى بين حينٍ وآخر، مضيفًا أن البنجر يطهر الكبد، كذلك يفيد تناول ثلاث ملاعق زيت زيتون مع عصير ليمونة قبل النوم ليلاً.
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441 12:50 AM
"القحطاني": عصير التفاح والكمثرى معزز لصحتها والبنجر يطهر الكبد
أوصى أستاذ في العقاقير الطبية، بتجنب الإكثار من بعض الأطعمة والمنتجات لتلافي تكوّن حصى في المرارة، كما نصح في المقابل بأطعمة طبيعية بديلة من شأنها تعزيز صحة هذا الجهاز في جسم الإنسان.
وتفصيلاً قال أستاذ علم العقاقير الطبية الدكتور جابر القحطاني، إنه ينبغي للحد من تكوين حصى المرارة؛ عدم الإكثار من تناول السكر والمنتجات التي تحتوي عليه، كذلك اللحوم الحيوانية والدهون والأطعمة المقلية والسمن والمشروبات الغازية.
وأضاف أنه يُنصح لذلك أيضًا؛ بالتقليل من تناول المواد التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمتة والشوكولاتة والكربوهيدرات المكررة.
وفي المقابل، نصح "القحطاني" لتعزيز صحة المرارة والكبد، بالحرص على تناول قدر ممكن من عصير التفاح الخالص مضافًا له عصير الكمثرى بين حينٍ وآخر، مضيفًا أن البنجر يطهر الكبد، كذلك يفيد تناول ثلاث ملاعق زيت زيتون مع عصير ليمونة قبل النوم ليلاً.
، "اختصاصي عقاقير": تجنبوا هذه الأطعمة للحد من تكوين حصى المرارة ،
المصدر : الخليج 365
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