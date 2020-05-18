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عبدالله الراجحي - جدة
كشف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبد الله أحمد أبوزيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة تلقت مساء أمس الأحد، بلاغًا بوقوع حادث انقلاب حافلة، نتج عنه 8 إصابات بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية).
وأضاف: “فور تلقي غرفة عمليات الهلال الأحمر للبلاغ عبر 997 هرعت (4) فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة بإشراف القائد الميداني معتز الباشا، إلى موقع الحادث، ليجدوا (8) إصابات توزعوا كالتالي: 4 إصابات حالتهم متوسطة، (3) إصابات بسيطة تم إسعافها بالموقع”.
وقال أبوزيد: قٌدّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل المصابين بالإسعافات إلى مستشفى الملك فهد العام بمحافظة جدة.
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441 12:40 AM
تم نقل المصابين إلى مستشفى الملك فهد.. و4 منهم حالتهم متوسطةإصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب حافلة بجدة .. والهلال الأحمر يباشر
عبدالله الراجحي - جدة
كشف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبد الله أحمد أبوزيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة تلقت مساء أمس الأحد، بلاغًا بوقوع حادث انقلاب حافلة، نتج عنه 8 إصابات بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية).
وأضاف: “فور تلقي غرفة عمليات الهلال الأحمر للبلاغ عبر 997 هرعت (4) فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة بإشراف القائد الميداني معتز الباشا، إلى موقع الحادث، ليجدوا (8) إصابات توزعوا كالتالي: 4 إصابات حالتهم متوسطة، (3) إصابات بسيطة تم إسعافها بالموقع”.
وقال أبوزيد: قٌدّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل المصابين بالإسعافات إلى مستشفى الملك فهد العام بمحافظة جدة.
، إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب حافلة بجدة .. والهلال الأحمر يباشر ،
المصدر : الخليج 365
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