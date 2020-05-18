- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
بلغت إحصائية أعمال التقصي الميداني لفيروس كورونا المستجد للعمالة في أحياء محافظة ينبع والتي تنفذها وتباشرها الفرق الميدانية والصحية للمجمع الصحي بمحافظة ينبع التابع لصحة المدينة المنورة وذلك ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا أكثر من 36 ألف عامل تم إجراء الكشوفات عليهم.
واستهدفت الحملة وفقًا لخطة المسح المعتمدة بحسب البروتوكول المعتمد من قِبل وزارة الصحة للأحياء السكنية المكتظة وجميع ثكنات العمالة، إضافة إلى التجمعات السكنية للشركات والمؤسسات ذات الكثافة العمالية والمجمعات السكنية للعمالة مما يُسهم في سرعة الوصول إلى الحالات المشتبهة بشكل سريع وأكثر فعالية وذلك لضمان محاصرة دائرة انتقال العدوى في مراحلها المبكرة.
يُذكر أن عملية التوسع في الفحوص الميدانية له دور في تسجيل إصابات أكثر ولكنه في الوقت نفسه أسهم في سرعة الاحتواء بشكل أفضل كما تم تعزيز الجانب التوعوي لجميع الحالات التي تم زيارتها والتأكد من تطبيقهم للاشتراطات الصحية من حيث مساحة الغرف وسلامة التهوية والنظافة العامة وتعريفهم بمركز اتصال وزارة الصحة 937 في حال الاشتباه بأعراض الإصابة، علمًا بأن جميع هذه الإجراءات تُسهم برفع مستوى الجاهزية الوقائية في المحافظة للحد من انتشار الوباء ومحاصرة مصادره، وهذا كله يأتي بدعم وتضافر الجهود المشتركة بين الجهات المعنية كافة لمواجهة هذه الجائحة.
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441 12:15 AM
وفقًا لخطة المسح المعتمدة وحسب البروتوكول المعتمد من قِبل وزارة الصحة"صحة المدينة": الكشف على 36 ألف عامل للأحياء السكنية المكتظة بـ"ينبع"
بلغت إحصائية أعمال التقصي الميداني لفيروس كورونا المستجد للعمالة في أحياء محافظة ينبع والتي تنفذها وتباشرها الفرق الميدانية والصحية للمجمع الصحي بمحافظة ينبع التابع لصحة المدينة المنورة وذلك ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا أكثر من 36 ألف عامل تم إجراء الكشوفات عليهم.
واستهدفت الحملة وفقًا لخطة المسح المعتمدة بحسب البروتوكول المعتمد من قِبل وزارة الصحة للأحياء السكنية المكتظة وجميع ثكنات العمالة، إضافة إلى التجمعات السكنية للشركات والمؤسسات ذات الكثافة العمالية والمجمعات السكنية للعمالة مما يُسهم في سرعة الوصول إلى الحالات المشتبهة بشكل سريع وأكثر فعالية وذلك لضمان محاصرة دائرة انتقال العدوى في مراحلها المبكرة.
يُذكر أن عملية التوسع في الفحوص الميدانية له دور في تسجيل إصابات أكثر ولكنه في الوقت نفسه أسهم في سرعة الاحتواء بشكل أفضل كما تم تعزيز الجانب التوعوي لجميع الحالات التي تم زيارتها والتأكد من تطبيقهم للاشتراطات الصحية من حيث مساحة الغرف وسلامة التهوية والنظافة العامة وتعريفهم بمركز اتصال وزارة الصحة 937 في حال الاشتباه بأعراض الإصابة، علمًا بأن جميع هذه الإجراءات تُسهم برفع مستوى الجاهزية الوقائية في المحافظة للحد من انتشار الوباء ومحاصرة مصادره، وهذا كله يأتي بدعم وتضافر الجهود المشتركة بين الجهات المعنية كافة لمواجهة هذه الجائحة.
، "صحة المدينة": الكشف على 36 ألف عامل للأحياء السكنية المكتظة بـ"ينبع" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "صحة المدينة": الكشف على 36 ألف عامل للأحياء السكنية المكتظة بـ"ينبع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.