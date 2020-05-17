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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طيبة: 70 ألف طالب وطالبة يختتمون العام الدراسي «عن بعد» والان مع التفاصيل
الأحد 17 مايو 2020
صورة أرشيفية
اختتم أكثر من 70 ألف طالب وطالبة في جامعة طيبة العام الدراسي 1441، في جميع البرامج الدراسية، بعد أن أنهوا مرحلتهم الدراسية من الفصل الثاني عن بعد وعبر نظام التعليم الإلكتروني (البلاك بورد).
وأوضح رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني أن العملية التعليمية استمرت على أكمل وجه وفق توجيهات ومتابعة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مؤكداً عدم تأثر العملية التعليمية واستمرار المحاضرات الافتراضية وصولاً إلى ختام الفصل الدراسي والذي أدى فيه الطلبة أحد أنواع التقييمات للأنشطة التعليمية (الاختبارات، الواجبات، المناقشات)، مهنئاً جميع خريجي الجامعة والطلبة لهذا العام هذا النجاح.
وأضاف السراني أن الجامعة عملت على تهيئة البيئة المناسبة لاستكمال الطلبة لدراستهم عن بعد بيسر وسهولة في ظل الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن فرق التواصل والدعم والمساندة عملت وتعمل باستمرار لتذليل الصعاب أمام أبنائنا الطلاب والطالبات، وتبذل عمادة تقنية المعلومات وبقية الكليات والعمادات المعنية جهوداً مستمرة عبر فرق الدعم الفني والتنسيق لمعالجة أية مشكلات تقنية تواجه الطلاب، موجهاً شكره إلى جميع العاملين في الجامعة على جهودهم واستمرارهم في التحصيل العلمي والمعرفي في ظل الظروف الاستثنائية.
وكشف تقرير أعدته عمادة التعليم الإلكتروني بجامعة طيبة أكثر من 44 ألف عملية اختبار وهو إجمالي عدد مرات أداء الطلبة لاختباراتهم في الشعب الدراسية المسجلة لهم والتي بلغت أكثر من 4300 شعبة.
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