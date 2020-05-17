الخطوط السعودية توضح حقيقة عودة الرحلات شهر يونيو

الأحد 17 مايو 2020

صورة أرشيفية

قامت شركة الخطوط الجوية السعودية بالرد على ما تم انتشاره في الساعات الماضية والتي تخص أنه سيتم عودة الرحلات شهر يونيو القادم في المملكة العربية السعودية.



حيث نفت شركة الخطوط الجوية السعودية ما تم انتشاره على بعض من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والذي يخص استئناف الرحلات الجوية في شهر يونيو المقبل.

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كما أكدت شركة الخطوط الجوية السعودية بأنه في حال عودة الرحلات سيتم الإعلان عن ذلك من خلال القنوات الرسمية وأيضا سيتم الرد على بعض من الاستفسارات للعملاء.

وتكون من ضمن تلك الاستفسارات أنه لم يتم استئناف الرحلات وأنه سيتم الإعلان عن طريق الصفحات والقنوات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ويكون ذلك عند إعادة تشغيل الرحلات الدولية والداخلية.

ويذكر أنه تم تعطيل رحلات الطيران منذ شهر مارس عند انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جميع أنحاء العالم وفي المملكة العربية السعودية مما استلزم أن تتوقف الرحلات الجوية.

وجاء على أثر ذلك أيضا أن تتوقف بعض من الأنشطة في المملكة ومنها فقد توقف العمل وتم تعطيل رحلات العمرة ولم يتم فتح المساجد وغيرها من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم اتخاذها لمواجهة انتشار الفيروس الوبائي في أنحاء المملكة العربية السعودية.