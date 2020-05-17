شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل أولي لمشروع تطوير وتوسعة طريق ينبع السريع والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن التشغيل الأولي لمشروع تطوير وتوسعة طريق ينبع السريع الذي يربط الطرق السريعة لجدة والمدينة المنورة بالطرق المؤدية لمنطقة تبوك. ويمتد المشروع الذي نفذه قطاع الشؤون الفنية بالهيئة الملكية بينبع إلى 32 كيلومترا تقريبا ، ويتكون من ثلاثة مسارات لكل اتجاه وأنظمة إضاءة موفرة للطاقة الكهربائية (LED)، ويتميز بنظام سياج حماية متكامل على جانبي الطريق. وتكمن أهمية طريق ينبع السريع في استكماله منظومة الطرق السريعة التي تربط مدن جنوب وشمال ساحل البحر الأحمر، ودوره الحيوي في تسهيل حركة الدخول والخروج من مدينة ينبع الصناعية وكذلك نقل كثافة الحركة المرورية من طريق الملك عبد العزيز إلى طريق ينبع السريع.

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