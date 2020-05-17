شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: مرضى «السكري» أكثر عرضة لمضاعفات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأبانت الوزارة عبر مقطع فيديو نشرته على منصتها التوعوية "عش بصحة"، أن أسباب ضعف المناعة لدى مريض السكر تكمن في وجود ارتفاعات كثيرة في السكر في الدم وعدم وجود تحكم جيد في مستوى السكر وكذلك إذا كان السكر مرتفعاً بشكل دائم أكثر من 200 والتراكمي أكثر من 7 ، وهذا يعني وجود ارتفاع مزمن للسكر في الدم ، لافتة النظر إلى أن هذا الارتفاع المزمن يضعف المناعة لدى مريض السكري ومن ثم يكون معرضا بصورة أكبر للإصابة بالمضاعفات.
وأكدت الوزارة أن مريض السكري إذا قام بالتحكم الجيد مابين 70 إلى 180 بنسبة 70- 80% في هذا المستوى فسيكون التراكمي 7 أو أقل خلال هذا الوقت وستكون المناعة عنده قوية ـ بإذن الله ـ ويستطيع التغلب على المرض بشرط ألا تكون لديه مشكلات أخرى في القلب أو الكلى تساعد على ضعف المناعة أكثر.
ونصحت الوزارة مريض السكري بالتحكم في السكر حتى تكون لديه المناعة قوية وتكون لديه القدرة على محاربة الأمراض سواء كان كورونا أو غيره.
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