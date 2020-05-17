شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية»: المتسولون خطرٌ جسيم على أمن بلادنا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن المتسولين خطرٌ جسيم على أمن بلادنا، يحترفون الإتجار بالبشر، كما أن أموالهم تُصرف في قنوات مجهولة قد تكون لجهات معادية للدولة، محذرة: «لا تكن داعماً لهم».

وقالت عبر «تويتر»: «الصدقة لمن لا يستحق إعانةٌ على الشر، أنفق صدقتك في مكانها الصحيح لتصل لمن يستحقها حقاًّ من خلال الجمعيات الخيرية، التي تسعى لإيصالها لمستحقيها».