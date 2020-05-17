شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية»: المتسولون خطرٌ جسيم على أمن بلادنا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت عبر «تويتر»: «الصدقة لمن لا يستحق إعانةٌ على الشر، أنفق صدقتك في مكانها الصحيح لتصل لمن يستحقها حقاًّ من خلال الجمعيات الخيرية، التي تسعى لإيصالها لمستحقيها».
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