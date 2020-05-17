شكرا لقرائتكم خبر عن الممرض خالد الحسيني.. تحية لروح البطل والان نبدء بالتفاصيل

الممرض خالد الحسيني، كان من المرابطين فى ميدان المعركة لإنقاذ مصابي « كورونا »، لم يخش الموت من فيروس «فتاك»، لأنه يؤمن برسالته السامية، وحينما أصيب بالمرض «اللعين» صبر واحتسب، حتى فاضت روحه «الزكية» إلى بارئها؛ «راضية مرضية».

«الحسيني»، ضحى بحياته من أجل إنقاذ بنى وطنه، متحملاً كل آلام ومصاعب مواجهة فيروس لا يُرى بالعين، لكن سيرته العطرة خالدة بين رفقاء الرحلة.

» واجب العزاء

وقدم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة، وسمو نائبه الأمير بدر بن سلطان، واجب العزاء لذوي الممرض خالد الحسيني، الذي وافته المنية اليوم الأحد.

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فيما نعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، «الحسيني»، قائلة: «بقلوب راضية بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، تنعي المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الممرض خالد بن عبدالله الحسيني، الذي وافته المنية هذا اليوم، سائلةً الله المولى -عز وجل- أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

» هاشتاق للتكريم

«#الممرض_خالد_الحسيني»، هاشتاق تصدر موقع «تويتر»، شمل على كلمات رثاء ومحبة للراحل، فغرد أحدهم قائلا:«إنا لله وإنا اليه راجعون رحمك الله يا ولد خالي يا ابو غالي كانت الضحكه لا تفارق محياة وخاصة مع اطفالنا في القرية وكان يعبد مهنته وعمله ويذهب لمساعدة الأخرين اللهم أغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد واجبر كسر امه وزوجته واخويه».

وكتب زميل له مغردًا: «عملت معه سنوات طويلة، كان دائما هو من يبادر إلى الصلاة، وكان يوصينا بها، كان أول من يحضر للعمل وآخر من يخرج، كان يرى عمله عبادة، الجميع كان يحب العمل معه، لأنهم يدركون أنه لايتأخر ولايغيب، الله يرحمك ويغفر لك، نحسبك من أهل الجنة والله وحده حسيبك».