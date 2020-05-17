شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إهداء مبالغ مالية للخارجين من الحجر الصحي بعسير والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الشؤون الصحية بمنطقة عسير، عدم صحة المقطع المتداول والذي يُظهر شخص يخرج مبلغ مالي من كِيس يحمل شعار «صحة عسير» بطريقة توحي أن المبلغ مهدى ضمن محتويات الكِيس.

وقالت عبر «تويتر»: «إشارة للمقطع المتداول والذي يُظهر شخص يخرج مبلغ مالي من كِيس يحمل شعار صحة عسير بطريقة توحي أن المبلغ مهدى ضمن محتويات الكِيس؛ تؤكد صحة المنطقة عدم صحة ذلك، وقد يكون المبلغ ضمن الممتلكات الشخصية لمصور المقطع ونجدد التأكيد بعدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية».