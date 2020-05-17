وفاة ممرض إثر إصابته بـ”كورونا” في مكة .. ندعو له بالرحمة والمغفرة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 17 مايو 2020 11:14 مساءً - ‏50 دقيقة مضت أخبار السعودية 259 زيارة

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نعت صحة مكة الممرض خالد بن عبدالله الحسيني، الذي وافته المنية صباح اليوم (الأحد) إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأعربت المديرية العامة للشؤون الصحية عن تعازيها لأهله وزملائه، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقدم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان بخالص التعازي لذوي الفقيد.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم 10 حالات وفاة بـ”كورونا”، وتسجيل 2736 حالة إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 54752 حالة.