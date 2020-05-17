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ننشر نتائج الطلاب والطالبات بالسعودية عبر نظام “نور”

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 17 مايو 2020 11:14 مساءً - ‏55 دقيقة مضت أخبار 104 زيارة


أعلنت وزارة التعليم اليوم (الأحد) نتائج الطلاب والطالبات للعام الدراسي المنصرم 1440/1441هـ.

وأوضحت أنه يمكن الاستعلام عن النتائج لجميع الطلاب والطالبات في نظام نور برقم السجل المدني فقط (الهوية).

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وكانت وزارة التعليم أعلنت أنها أنهت العملية التعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات بنجاح محققةً أرقاماً غير مسبوقة في عملية “التعليم عن بُعد” سواء على مستوى الأداء أو النتائج النهائية.

وأكدت أنها استطاعت من خلال البدائل التعليمية عن بُعد، العمل على استمرار العملية التعليمية خلال الفترة الماضية، بعد تعليق الدراسة بسبب جائحة “”، ووفرت المناهج الدراسية لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة على مدار الساعة في منازلهم.

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