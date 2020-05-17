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أعلن النادي الأدبي الثقافي بالطائف إطلاق مبادرة "المؤلف السخي"، ممثلة في مجلة فرقد الإبداعية، خدمة للمؤلفين والقراء لاستثمار أوقات الناس فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة في ظل الظروف الحالية. وهي مبادرة قدمها المسؤول الإداري بالنادي رئيس تحرير المجلة، الدكتور أحمد الهلالي، الذي أضاف بأن المبادرة تأتي أيضًا استجابة للتحول العالمي نحو الرقمية، وإثراء للمحتوى الرقمي العربي.
وفكرة المبادرة هي أن يبعث المؤلفون (أفرادًا ومؤسسات) مؤلفاتهم الأدبية والثقافية والفكرية والعلمية والنقدية والفنية بصيغة pdf ، سواء كانت كتبًا أو بحوثًا، إلى إيميل المجلة: [email protected] ، إضافة إلى تعريف موجز بالكتاب والمؤلف، وتنشرها المجلة في قسم (كتابه)، وتتيحها للقراء مجانًا.
من جهته، أشاد عطا الله الجعيد، رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف، بالمبادرة التي لاقت استحسان كثير من المؤلفين الذين بادروا بإرسال مؤلفاتهم، ووجّه شكره لمجلة فرقد الإبداعية والعاملين والمشرفين فيها كافة على هذه المبادرة التي تأتي في سياق إسهامات النادي الرقمية؛ إذ أفاد النادي من تجربة ملتقى فرقد الثقافي الرقمي.
وأهاب "الجعيد" بالمؤلفين أفرادًا ومؤسسات ثقافية للمشاركة في هذه المبادرة.
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 11:54 PM
استجابة للتحوُّل العالمي نحو الرقمية وإثراء للمحتوى العربي"أدبي الطائف" يطلق مبادرة "المؤلف السخي" للمؤلفين والقراء
أعلن النادي الأدبي الثقافي بالطائف إطلاق مبادرة "المؤلف السخي"، ممثلة في مجلة فرقد الإبداعية، خدمة للمؤلفين والقراء لاستثمار أوقات الناس فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة في ظل الظروف الحالية. وهي مبادرة قدمها المسؤول الإداري بالنادي رئيس تحرير المجلة، الدكتور أحمد الهلالي، الذي أضاف بأن المبادرة تأتي أيضًا استجابة للتحول العالمي نحو الرقمية، وإثراء للمحتوى الرقمي العربي.
وفكرة المبادرة هي أن يبعث المؤلفون (أفرادًا ومؤسسات) مؤلفاتهم الأدبية والثقافية والفكرية والعلمية والنقدية والفنية بصيغة pdf ، سواء كانت كتبًا أو بحوثًا، إلى إيميل المجلة: [email protected] ، إضافة إلى تعريف موجز بالكتاب والمؤلف، وتنشرها المجلة في قسم (كتابه)، وتتيحها للقراء مجانًا.
من جهته، أشاد عطا الله الجعيد، رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف، بالمبادرة التي لاقت استحسان كثير من المؤلفين الذين بادروا بإرسال مؤلفاتهم، ووجّه شكره لمجلة فرقد الإبداعية والعاملين والمشرفين فيها كافة على هذه المبادرة التي تأتي في سياق إسهامات النادي الرقمية؛ إذ أفاد النادي من تجربة ملتقى فرقد الثقافي الرقمي.
وأهاب "الجعيد" بالمؤلفين أفرادًا ومؤسسات ثقافية للمشاركة في هذه المبادرة.
، "أدبي الطائف" يطلق مبادرة "المؤلف السخي" للمؤلفين والقراء ،
المصدر : الخليج 365
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