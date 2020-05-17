، شاهد.. 2 كجم من الشعر داخل بطن عشرينية و"تخصصي الطائف" يُنهي معاناتها ،

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أخرج فريق طبي بالطائف 2 كجم من الشَعر من داخل بطن فتاه عشرينية، كانت قد لازمتها آلام مزمنة قبل أن تتوجه للمستشفى وتجري الجراحة.
الفتاة قادتها أوجاعها المتكررة لطوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، بعد أن أعيتها آلام وصلت حدًا لا تستطيع تحمله، وخضعت لفحص سريري موسع انتهى بالوصول لعلة الفتاة لسنوات بعد اكتشاف جسم غريب يتمحور داخل البطن، ويشكل جدارًا خانقًا لجسم المعدة.
وعلى الفور قرر الفريق الطبي بقيادة استشاري الجراحة بالمستشفى التخصصي الطبيب محمد المهدي، وزميليه اختصاصي جراحة محمد عبده، والطبيب محمد الزهراني، وطاقمهما الفني، إجراء تدخل عاجل للوصول إلى الجسم الغريب، ليكتشفوا لاحقًا أن ما كان يحيط بالمعدة وكان سببًا لألم لسنوات مضت عبارة عن تشكُل مترابط من الشعر يزن 2 كجم استطاع التكتل حول جدار المعدة داخل تجويف البطن مع تزايد نموه في حالة طبية نادرة الحدوث.
وتم استخراج كتلة الشعر وإنهاء معاناة الفتاة للأبد -بإذن الله- لتنعم بالراحة تحيط بها رعاية سريرية من الطاقم الطبي بالمستشفى، حيث ما زالت منومة، وتُتابع حالتها الصحية.
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 11:54 PM
كانت تعاني آلامًا مزمنةشاهد.. 2 كجم من الشعر داخل بطن عشرينية و"تخصصي الطائف" يُنهي معاناتها
أخرج فريق طبي بالطائف 2 كجم من الشَعر من داخل بطن فتاه عشرينية، كانت قد لازمتها آلام مزمنة قبل أن تتوجه للمستشفى وتجري الجراحة.
الفتاة قادتها أوجاعها المتكررة لطوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، بعد أن أعيتها آلام وصلت حدًا لا تستطيع تحمله، وخضعت لفحص سريري موسع انتهى بالوصول لعلة الفتاة لسنوات بعد اكتشاف جسم غريب يتمحور داخل البطن، ويشكل جدارًا خانقًا لجسم المعدة.
وعلى الفور قرر الفريق الطبي بقيادة استشاري الجراحة بالمستشفى التخصصي الطبيب محمد المهدي، وزميليه اختصاصي جراحة محمد عبده، والطبيب محمد الزهراني، وطاقمهما الفني، إجراء تدخل عاجل للوصول إلى الجسم الغريب، ليكتشفوا لاحقًا أن ما كان يحيط بالمعدة وكان سببًا لألم لسنوات مضت عبارة عن تشكُل مترابط من الشعر يزن 2 كجم استطاع التكتل حول جدار المعدة داخل تجويف البطن مع تزايد نموه في حالة طبية نادرة الحدوث.
وتم استخراج كتلة الشعر وإنهاء معاناة الفتاة للأبد -بإذن الله- لتنعم بالراحة تحيط بها رعاية سريرية من الطاقم الطبي بالمستشفى، حيث ما زالت منومة، وتُتابع حالتها الصحية.
، شاهد.. 2 كجم من الشعر داخل بطن عشرينية و"تخصصي الطائف" يُنهي معاناتها ،
المصدر : الخليج 365
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