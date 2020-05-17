، بثنائية في مرمى يونيون.. "البايرن" يعزِّز صدارته للدوري الألماني ،

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محمد بن مسعود - الدمام - عزَّز بايرن ميونخ موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه يونيون برلين بهدفين دون رد اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.
وسجّل روبرت ليفاندوفسكي هدف التقدم لبايرن ميونخ في الدقيقة الـ40 من ضربة جزاء، ثم أضاف بنيامين بافارد الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الـ80.
ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 58 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط أمام أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، الذي تغلب على شالكه 4 - صفر السبت في ديربي الرور، بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.
وبعد فترة توقُّف، بدأت في منتصف مارس الماضي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، استؤنفت منافسات مسابقتَي دوري الدرجتين الأولى والثانية بألمانيا أمس السبت بإقامة المباريات دون جمهور، ووفقًا لمعايير وقواعد صحية ووقائية صارمة.
وخيّم التعادل الإيجابي على مواجهة فريق كولون وضيفه ماينز (2 - 2) اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). ورفع كولون رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر مقابل 27 نقطة لماينز في المركز الخامس عشر.ألمانيا الدوري الألماني بايرن ميونخ يونيون برلين
بثنائية في مرمى يونيون.. "البايرن" يعزِّز صدارته للدوري الألمانيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-17
عزَّز بايرن ميونخ موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه يونيون برلين بهدفين دون رد اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.
وسجّل روبرت ليفاندوفسكي هدف التقدم لبايرن ميونخ في الدقيقة الـ40 من ضربة جزاء، ثم أضاف بنيامين بافارد الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الـ80.
ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 58 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط أمام أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، الذي تغلب على شالكه 4 - صفر السبت في ديربي الرور، بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.
وبعد فترة توقُّف، بدأت في منتصف مارس الماضي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، استؤنفت منافسات مسابقتَي دوري الدرجتين الأولى والثانية بألمانيا أمس السبت بإقامة المباريات دون جمهور، ووفقًا لمعايير وقواعد صحية ووقائية صارمة.
وخيّم التعادل الإيجابي على مواجهة فريق كولون وضيفه ماينز (2 - 2) اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). ورفع كولون رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر مقابل 27 نقطة لماينز في المركز الخامس عشر.
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
11:17 PM
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
11:44 PM
عزَّز بايرن ميونخ موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه يونيون برلين بهدفين دون رد اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.
وسجّل روبرت ليفاندوفسكي هدف التقدم لبايرن ميونخ في الدقيقة الـ40 من ضربة جزاء، ثم أضاف بنيامين بافارد الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الـ80.
ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 58 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط أمام أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، الذي تغلب على شالكه 4 - صفر السبت في ديربي الرور، بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.
وبعد فترة توقُّف، بدأت في منتصف مارس الماضي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، استؤنفت منافسات مسابقتَي دوري الدرجتين الأولى والثانية بألمانيا أمس السبت بإقامة المباريات دون جمهور، ووفقًا لمعايير وقواعد صحية ووقائية صارمة.
وخيّم التعادل الإيجابي على مواجهة فريق كولون وضيفه ماينز (2 - 2) اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). ورفع كولون رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر مقابل 27 نقطة لماينز في المركز الخامس عشر.
، بثنائية في مرمى يونيون.. "البايرن" يعزِّز صدارته للدوري الألماني ،
المصدر : الخليج 365
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