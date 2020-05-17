، غدًا .. "الأندية الإنجليزية" تصوت لعودة التدريبات الجماعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - سيقطع مشروع استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خطوة أخرى الاثنين عندما تعقد الأندية اجتماعًا طارئًا للتصويت على عودة التدريبات الجماعية في خضم جائحة فيروس كورونا.

وإذا وافق 14 من 20 ناديًا على الأقل على إجراءات السلامة، فمن المرجح أن يعود اللاعبون لمرحلة أولى محدودة من التدريبات الجماعية بعد غدٍ الثلاثاء.

وكان من المفترض أن يكون الأحد هو اليوم الأخير في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكن تفشي فيروس كورونا المستجد تسبب في توقف المسابقة في مارس مع تبقي 92 مباراة على نهايتها.

وفتحت الحكومة الأسبوع الماضي الباب أمام عودة الرياضات المهمة، لكن لا تزال هناك العديد من العقبات قبل أن يكون بوسع الدوري الإنجليزي الممتاز استئناف نشاطه من دون جماهير.

لكن الأندية ستستمد الدعم من عودة دوري الدرجة الأولى الألماني هذا الأسبوع، وهو أول بطولة كرة قدم كبيرة في العالم تستأنف مبارياتها بعد العزل العام.

وتحتاج الأندية إلى الاتفاق على شروط عودة اللاعبين للتدريبات وفقًا لقواعد صارمة، حيث تتضمن إجراءات السلامة إقامة خيام من أجل فحص درجات الحرارة ومعايير صارمة للنظافة، بالإضافة إلى حظر الاغتسال، فيما سيسمح بوجود خمسة لاعبين فقط في كل ملعب وستمنع الاحتكاكات بين اللاعبين أثناء المران.

وسيخضع اللاعبون لفحوص فيروس كورونا مرتين أسبوعيًا وسيطلب منهم تقديم موافقة كتابية على سياسة النادي المتعلقة بكوفيد-19.الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التدريبات الجماعية التدريبات فيروس كورونا الجديد