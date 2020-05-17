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قال صندوق الاستثمارات العامة إنه لا صحة على الإطلاق لأية معلومات حول نية صندوق الاستثمارات العامة طلب قرض مالي بضمان استثماره في صندوق "رؤية سوفت بنك"، مؤكدًا أنه يمتلك سيولة كافية.
وأشار في رده على خبر، نشرته وكالة "بلومبيرغ"، حول تقدمه بطلب قرض مالي، إلى أن استراتيجية مصادر تمويل أعمال الصندوق واستثماراته تعتمد -كما هو منصوص عليها في برنامج صندوق الاستثمارات العامة- على أربعة موارد أساسية: الأموال التي تضخها الدولة في الصندوق، والأصول المملوكة للحكومة التي يتم تحويل ملكيتها إلى الصندوق، والقروض وأدوات الدين، إلى جانب العوائد المستبقاة من الاستثمارات.
وأضاف: "يعمل الصندوق على استغلال مصادر تمويله بالنهج الذي يمكِّنه من اقتناص الفرص الاستثمارية الجذابة بهدف تحقيق عوائد استثمارية كبيرة على المدى الطويل، والمساهمة في عملية التحوُّل الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل للمملكة".صندوق الاستثمارات العامة صندوق رؤية سوفت بنك
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 11:38 PM
قال إنه يعمل على استغلال مصادر تمويله بنهج يمكِّنه من انتهاز الفرص الجذابة
قال صندوق الاستثمارات العامة إنه لا صحة على الإطلاق لأية معلومات حول نية صندوق الاستثمارات العامة طلب قرض مالي بضمان استثماره في صندوق "رؤية سوفت بنك"، مؤكدًا أنه يمتلك سيولة كافية.
وأشار في رده على خبر، نشرته وكالة "بلومبيرغ"، حول تقدمه بطلب قرض مالي، إلى أن استراتيجية مصادر تمويل أعمال الصندوق واستثماراته تعتمد -كما هو منصوص عليها في برنامج صندوق الاستثمارات العامة- على أربعة موارد أساسية: الأموال التي تضخها الدولة في الصندوق، والأصول المملوكة للحكومة التي يتم تحويل ملكيتها إلى الصندوق، والقروض وأدوات الدين، إلى جانب العوائد المستبقاة من الاستثمارات.
وأضاف: "يعمل الصندوق على استغلال مصادر تمويله بالنهج الذي يمكِّنه من اقتناص الفرص الاستثمارية الجذابة بهدف تحقيق عوائد استثمارية كبيرة على المدى الطويل، والمساهمة في عملية التحوُّل الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل للمملكة".
، "صندوق الاستثمارات": لا صحة لطلب قرض مالي بضمان الاستثمار.. نمتلك سيولة كافية ،
المصدر : الخليج 365
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