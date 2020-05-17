شكرا لمتابعة خبر عن استطلاع: «91% يؤيدون فرض ضرائب على إعلانات المشاهير» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أجرت صحيفة صدى على مدار الأسبوع المنصرم استطلاع حول مدى تأييد القراء لفرض ضرائب على الإعلانات التي يروج لها المشاهير عبر منصات التواصل الاجتماعي. أجرت صحيفة صدى على مدار الأسبوع المنصرم استطلاع حول مدى تأييد القراء لفرض ضرائب على الإعلانات التي يروج لها المشاهير عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأيد المقترح 91% من القراء، فيما أبدى 7% عدم اهتمامهم بالأمر، ورفض 1%. ويجري عدد كبير من مشاهير التواصل الاجتماعي إعلانات ترويجية مختلفة عبر المنصات المتعددة دون فرض ضرائب عليهم.

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