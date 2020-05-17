بالفيديو.. صلاة العشاء والتراويح من المسجد الحرام ليلة 25 رمضان

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أقام المسجد الحرام بمكة المكرمة صلاتي العشاء والتراويح، اليوم الأحد الموافق ليلة 25 رمضان 1441هـ. أقام المسجد الحرام بمكة المكرمة صلاتي العشاء والتراويح، اليوم الأحد الموافق ليلة 25 رمضان 1441هـ. وظهر في مقطع فيديو عدد قليل من المصلين وسط صفوف متباعدة، ووسط إجراءات احترازية مشددة تشهدها البلاد لمواجهة فيروس كورونا.

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